В газетные киоски Пинска свежий номер «Полесской правды» поступит завтра, а сегодня мы расскажем о её содержании





Читайте в свежем выпуске:

18 ноября – День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК. Корреспондент Юрий Сергеев обращает внимание читателей, что на 140 процентов выросло валовое производство молока в филиале «Невель». Узнайте, какие факторы повлияли на такой успех хозяйства в животноводстве.

В ходе четвертой очереди реконструкции улицы Брестской был реконструирован светофор на перекрестке с улицей Корбута. В чем особенность новой конструкции светосигнального устройства, и как она поможет повысить внимание пешеходов?

На Международном хореографическом конкурсе «Феерия танца», который прошел в Минске, учащиеся Пинской детской школы искусств № 3 доказали своим мастерством, что достойны сиять на танцевальном небосклоне.

Что на сегодня представляет собой система медпомощи в нашем районе, какие принимаются меры по улучшению качества и доступности оказания медицинской помощи жителям Пинщины? На эти и другие вопросы корреспондента «Полесской правды» ответил главный врач УЗ «Пинская центральная поликлиника» Игорь Юрьевич Киктенко.

Чтобы дорога была безопасной. С рабочим визитом Пинск посетил заместитель начальника УГАИ МВД Республики Беларусь полковник милиции Андрей Вячеславович Чернявский. В отделении ГАИ Пинского РОВД он провел прием граждан по личным вопросам. С какими вопросами обращались жители Пинщины к Андрею Чернявскому, читайте в субботнем выпуске газеты «Полесская правда».

Куда обращаться пенсионеру, если нет возможности получить необходимые документы, необходимые для установления факта получения им заработка за конкретный период для назначения и перерасчета пенсии?

Мемориальная доска в честь столетия окончания Первой мировой войны открыта в деревне Невель.

В канун национального праздника независимости Польши общественным объединением «Союз поляков г.п. Логишин» была организована поездка в Троицкий костел в д. Гервяты Островецкого района Гродненской области. Своими впечатлениями участники поездки поделились с читателями.

В Пинском районном центре туризма и краеведения детей и молодежи прошли учебно-тренировочные сборы по технике туризма и спортивному ориентированию. Методист Пинского районного центра туризма и краеведения детей и молодежи Николай Лецук рассказал о программе сборов и об итогах состязаний.





«Запомніце мяне, якая я ёсць!». Торжества, посвящённые 70-летию со дня рождения Е. Янищиц, пройдут на Пинщине.

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