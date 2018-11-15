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В газетные киоски Пинска свежий номер «Полесской правды» поступит завтра, а сегодня мы расскажем о её содержании

16.11.2018 — Разное | Полесская правда  
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В газетные киоски Пинска свежий номер «Полесской правды» поступит завтра, а сегодня мы расскажем о её содержании

Читайте в свежем выпуске:

  • 18 ноября – День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК. Корреспондент Юрий Сергеев обращает внимание читателей, что на 140 процентов выросло валовое производство молока в филиале «Невель». Узнайте, какие факторы повлияли на такой успех хозяйства в животноводстве.
  • В ходе четвертой очереди реконструкции улицы Брестской был реконструирован светофор на перекрестке с улицей Корбута. В чем особенность новой конструкции светосигнального устройства, и как она поможет повысить внимание пешеходов?
  • На Международном хореографическом конкурсе «Феерия танца», который прошел в Минске, учащиеся Пинской детской школы искусств № 3 доказали своим мастерством, что достойны сиять на танцевальном небосклоне.
  • Что на сегодня представляет собой система медпомощи в нашем районе, какие принимаются меры по улучшению качества и доступности оказания медицинской помощи жителям Пинщины? На эти и другие вопросы корреспондента «Полесской правды» ответил главный врач УЗ «Пинская центральная поликлиника» Игорь Юрьевич Киктенко.
  • Чтобы дорога была безопасной. С рабочим визитом Пинск посетил заместитель начальника УГАИ МВД Республики Беларусь полковник милиции Андрей Вячеславович Чернявский. В отделении ГАИ Пинского РОВД он провел прием граждан по личным вопросам. С какими вопросами обращались жители Пинщины к Андрею Чернявскому, читайте в субботнем выпуске газеты «Полесская правда».
  • Куда обращаться пенсионеру, если нет возможности получить необходимые документы, необходимые для установления факта получения им заработка за конкретный период для назначения и перерасчета пенсии?
  • Мемориальная доска в честь столетия окончания Первой мировой войны открыта в деревне Невель.
  • В канун национального праздника независимости Польши общественным объединением «Союз поляков г.п. Логишин» была организована поездка в Троицкий костел в д. Гервяты Островецкого района Гродненской области. Своими впечатлениями участники поездки поделились с читателями.
  • В Пинском районном центре туризма и краеведения детей и молодежи прошли учебно-тренировочные сборы по технике туризма и спортивному ориентированию. Методист Пинского районного центра туризма и  краеведения детей и молодежи Николай Лецук рассказал о программе сборов и об итогах состязаний.

  • В газетные киоски Пинска свежий номер «Полесской правды» поступит завтра, а сегодня мы расскажем о её содержании
    «Запомніце мяне, якая я ёсць!». Торжества, посвящённые 70-летию со дня рождения Е. Янищиц, пройдут на Пинщине.

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