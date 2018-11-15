Супербайки, туреры и эндуро: новые мотоциклы BMW привезут в Беларусь этой зимой

В Беларуси до конца года появятся новейшие мотоциклы отделения BMW Motorrad. Среди них и недавно показанные на выставке в Милане новинки, включая флагманский супербайк S1000RR и внедорожный турер R 1250 GS Adventure.





Так, до конца года в Минске появятся новые мотоциклы R 1250 GS и R 1250 GS Adventure, получившие модернизированный «оппозитник» объемом 1254 «кубиков», который мощнее предшественника (136 против 125 лошадиных сил), расходует меньше топлива и «рычит» приятнее.





В мотоциклах используются светодиодное освещение, литые колеса из алюминиевого сплава (опционально возможна установка спицованных колесных дисков), продвинутая подвеска Dynamic ESA Next Generation, система стабилизации и система помощи при старте на подъеме. В базовое оснащение входит и мультимедиа-система с 6,5-дюймовым дисплеем. Поставки будут вестись напрямую с завода BMW Motorrad в Берлине, а сейчас на них действует предзаказ.





Кроме того, в Беларуси должен появиться новый S1000 RR, который полегчал на 11 кг и получил новый четырехцилиндровый мотор на 207 «лошадей». Новинка, больше подробностей о которой можно узнать в нашем обзоре миланской выставки EICMA , будет доступна в минском шоу-руме в начале 2019 года.





В Милане был показан и туристический эндуро F850 GS Adventure. Байк оборудован топливным баком объемом 23 л, что позволяет проезжать без дозаправки до 550 км. Модель можно будет заказать и в Минске, а получить не раньше февраля 2019 года.