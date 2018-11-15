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Гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября

16.11.2018 — Разное | Герой працы  
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Гороскоп на неделю с 19 по 25 ноябряГороскоп на неделю с 19 по 25 ноября
Гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября Овен
Любой риск на этой неделе может оказаться неоправданным. Постарайтесь быть разумнее и экономнее, тратьте деньги только на самое необходимое. И помните, богатство с неба не падает. Его надо зарабатывать.
Гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября Телец
Лучше позволить себе одно крупное приобретение, чем разбрасываться по мелочам. В среду вероятны новые денежные поступления. В пятницу будьте осторожнее с деньгами, предстоящая сделка весьма сомнительна. Еще раз все проанализируйте. В остальные дни вашей финансовой стабильности ничего не грозит.
Гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября Близнецы
В понедельник вероятны новые денежные поступления. Во вторник вас могут порадовать интересными предложениями. Ваши усилия и новые идеи будут оценены по достоинству. Финансовая стабильность на этой неделе вам обеспечена. Задумайтесь о необходимых покупках и приобретениях для семьи.
Гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября Рак
Неделя будет успешной в финансовом плане. Самый напряженный день недели - среда, когда возможны бесполезные усилия и траты. А вот четверг обещает быть днем, благоприятным для деловой активности.
Гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября Лев
Финансовое положение наконец-то начинает вас радовать. Можно вздохнуть спокойно и не обременять себя латанием бюджетных дыр. Ваша решительность и деловая активность позволят добиться еще большего успеха. В среду вероятны новые денежные поступления.
Гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября Дева
Занимаясь привычными и давно освоенными операциями, вы можете "потерять бдительность" и допустить ошибки, которые могут иметь неприятные последствия. Поэтому будьте предельно внимательны при подписании договоров, оформлении деловых бумаг. Не расслабляйтесь, особенно во вторник.
Гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября Весы
На этой неделе придется тратить деньги не по велению сердца, а по необходимости. Ваши финансовые запросы никак не совпадают с возможностями. Постарайтесь не быть втянуты в заманчивые с виду авантюры. Не ищите легких заработков.
Гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября Скорпион
Вас ждет прибыль и карьерный рост. Во вторник стоит перепроверять всю поступающую информацию - возможны ее искажения. Покупки лучше запланировать на первую половину недели.
Гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября Стрелец
В понедельник события будут способствовать укреплению вашего материального положения. В этот день вероятны новые денежные поступления. В среду можно получить выгоду от пересмотра прошлых договоренностей. В субботу лучше не слишком увлекаться развлечениями, особенно дорогими и экстремальными.
Гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября Козерог
Финансовое положение стабильно, но планка ваших запросов все время растет. И это может определенным образом осложнить ситуацию. Особо удачным днем в финансовой сфере может оказаться четверг. Во вторник берегите свой кошелек от посторонних.
Гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября Водолей
Возможно, на этой неделе вас ждет разочарование в партнере по бизнесу. Идти на поводу у своих желаний сейчас не стоит, безрассудно растраченные деньги не принесут ни удовлетворения, ни пользы. Пока лучше быть скромнее в расходах и больше работать.
Гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября Рыбы
В целом неделя стабильна в финансовом плане. В понедельник вероятны денежные поступления. В среду будут удачны покупки и приобретения. Если вы задумывались о смене работы, вам может поступить интересное предложение.
 
 
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Гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября Гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября Овен Любой риск на этой неделе может оказаться неоправданным. Постарайтесь быть разумнее и...
 
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