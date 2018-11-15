17 ноября отмечают свой профессиональный праздник службы участковых инспекторов милиции.

17 ноября отмечают свой профессиональный праздник сотрудники одной из самых напряженных и ответственных служб в системе МВД — службы участковых инспекторов милиции. В системе органов внутренних дел эта служба имеет важное значение. Участковые ведут профилактическую работу, принимают иные меры по укреплению общественного порядка, успешно участвуют в раскрытии всех видов преступлений и решают многие проблемы на вверенных им участках. В день своего праздника участковые заступят на дежурство, как и в любой другой день. Работать будут в обычном режиме. Никто этому не удивляется — служба такая. Нежелательные ситуации случаются независимо от даты в календаре, поэтому участковые всегда на посту.

— К службе участковых инспекторов милиции всегда предъявлялись повышенные требования, на неё возлагаются особые надежды, — рассказывает Петр Курзенков (на снимке), начальник отделения охраны правопорядка и профилактики (ООПП) Хотимского РОВД. — Жители нашего района должны видеть в участковом инспекторе представителя власти, готового и, самое главное, способного в любое время оказать квалифицированную помощь в разрешении ситуации. Ведь на административном участке он в одном лице решает широкий спектр задач, направленных на поддержание общественного порядка, повышение моральных устоев, защиту прав и законных интересов граждан.

Чтобы стать участковым, надо, прежде всего, не бояться специфики этой работы. Человек сам должен понять, что это его дело. Многие молодые, энергичные, с соответствующим образованием люди поступают на службу в ООПП, но остаются на долгие годы лишь считанные единицы. Много задач и обязанностей возложено на участкового инспектора. Но сложность службы не только в этом. Пожалуй, самое важное — умение наладить устойчивый контакт с населением, заслужить их доверие. Пожилые жители села и молодежь сначала присматриваются, делиться своими проблемами не спешат, да и не каждый может открыть постороннему то, что у него наболело. Участковый инспектор своим отношением к людям должен показать, что ему можно доверять, необходимо умение слушать и понимать. На это порой уходит не один год. Есть и другие особенности службы, с которыми необходимо считаться. Участковому, чья служебная деятельность проходит на селе, важно понимать сельский уклад жизни, знать местные обычаи, территориальные особенности. Именно эти знания помогают в раскрытии преступлений, в выявлении многих административных правонарушений. В текущем году на территории Хотимского района зарегистрировано около 1200 заявлений, сообщений граждан, за каждым из которых боль, беда человека, который ищет помощи и просит поддержки. И мы не остаемся в стороне. По первому зову сразу приходим на помощь. Не буду хвастаться, но хотимские участковые входят в десятку лучших по Могилевской области. Это прежде всего заслуга Константина Богдановича, Андрея Мамченко, Максима Федорова, Евгения Бубнова, Федора Пезкина и Антона Плешкина.

Однозначно, профессия участкового инспектора сложная, кропотливая и заслуживает глубокого уважения. По этому, пользуясь случаем, хочу поздравить всех сослуживцев и пожелать им удачи, выдержки, терпения, крепкого здоровья, благополучия в семьях и на их участках.

Дмитрий ДМИТРИЕВ.

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