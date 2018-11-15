ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

17 ноября отмечают свой профессиональный праздник службы участковых инспекторов милиции.

16.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

17 ноября отмечают свой профессиональный праздник сотрудники одной из самых напряженных и ответственных служб в системе МВД — службы участковых инспекторов милиции. В системе органов внутренних дел эта служба имеет важное значение. Участковые ведут профилактическую работу, принимают иные меры по укреплению общественного порядка, успешно участвуют в раскрытии всех видов преступлений и решают многие проблемы на вверенных им участках. В день своего праздника участковые заступят на дежурство, как и в любой другой день. Работать будут в обычном режиме. Никто этому не удивляется — служба такая. Нежелательные ситуации случаются независимо от даты в календаре, поэтому участковые всегда на посту.

— К службе участковых инспекторов милиции всегда предъявлялись повышенные требования, на неё возлагаются особые надежды, — рассказывает Петр Курзенков (на снимке), начальник отделения охраны правопорядка и профилактики (ООПП) Хотимского РОВД. — Жители нашего района должны видеть в участковом инспекторе представителя власти, готового и, самое главное, способного в любое время оказать квалифицированную помощь в разрешении ситуации. Ведь на административном участке он в одном лице решает широкий спектр задач, направленных на поддержание общественного порядка, повышение моральных устоев, защиту прав и законных интересов граждан.
Чтобы стать участковым, надо, прежде всего, не бояться специфики этой работы. Человек сам должен понять, что это его дело. Многие молодые, энергичные, с соответствующим образованием люди поступают на службу в ООПП, но остаются на долгие годы лишь считанные единицы. Много задач и обязанностей возложено на участкового инспектора. Но сложность службы не только в этом. Пожалуй, самое важное — умение наладить устойчивый контакт с населением, заслужить их доверие. Пожилые жители села и молодежь сначала присматриваются, делиться своими проблемами не спешат, да и не каждый может открыть постороннему то, что у него наболело. Участковый инспектор своим отношением к людям должен показать, что ему можно доверять, необходимо умение слушать и понимать. На это порой уходит не один год. Есть и другие особенности службы, с которыми необходимо считаться. Участковому, чья служебная деятельность проходит на селе, важно понимать сельский уклад жизни, знать местные обычаи, территориальные особенности. Именно эти знания помогают в раскрытии преступлений, в выявлении многих административных правонарушений. В текущем году на территории Хотимского района зарегистрировано около 1200 заявлений, сообщений граждан, за каждым из которых боль, беда человека, который ищет помощи и просит поддержки. И мы не остаемся в стороне. По первому зову сразу приходим на помощь. Не буду хвастаться, но хотимские участковые входят в десятку лучших по Могилевской области. Это прежде всего заслуга Константина Богдановича, Андрея Мамченко, Максима Федорова, Евгения Бубнова, Федора Пезкина и Антона Плешкина.
Однозначно, профессия участкового инспектора сложная, кропотливая и заслуживает глубокого уважения. По этому, пользуясь случаем, хочу поздравить всех сослуживцев и пожелать им удачи, выдержки, терпения, крепкого здоровья, благополучия в семьях и на их участках.

Дмитрий ДМИТРИЕВ.
Фото автора

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
17 ноября отмечают свой профессиональный праздник сотрудники одной из самых напряженных и ответственных служб в системе МВД — службы участковых инспекторов...
 
Новости дня
Новости разные
 
Конкурс чытальнікаў польскай паэзіі адбыўся ў Воранаўскім цэнтры творчасці дзяцей і моладзі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика