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17 ноября отмечают свой профессиональный праздник службы участковых инспекторов милиции.
16.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
17 ноября отмечают свой профессиональный праздник сотрудники одной из самых напряженных и ответственных служб в системе МВД — службы участковых инспекторов милиции. В системе органов внутренних дел эта служба имеет важное значение. Участковые ведут профилактическую работу, принимают иные меры по укреплению общественного порядка, успешно участвуют в раскрытии всех видов преступлений и решают многие проблемы на вверенных им участках. В день своего праздника участковые заступят на дежурство, как и в любой другой день. Работать будут в обычном режиме. Никто этому не удивляется — служба такая. Нежелательные ситуации случаются независимо от даты в календаре, поэтому участковые всегда на посту.
— К службе участковых инспекторов милиции всегда предъявлялись повышенные требования, на неё возлагаются особые надежды, — рассказывает Петр Курзенков (на снимке), начальник отделения охраны правопорядка и профилактики (ООПП) Хотимского РОВД. — Жители нашего района должны видеть в участковом инспекторе представителя власти, готового и, самое главное, способного в любое время оказать квалифицированную помощь в разрешении ситуации. Ведь на административном участке он в одном лице решает широкий спектр задач, направленных на поддержание общественного порядка, повышение моральных устоев, защиту прав и законных интересов граждан.
Дмитрий ДМИТРИЕВ.
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17 ноября отмечают свой профессиональный праздник сотрудники одной из самых напряженных и ответственных служб в системе МВД — службы участковых инспекторов...
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