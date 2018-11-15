В ГПЛ №-16 учащихся призывают придерживаться здорового образа жизни

Лучшая борьба с вредными привычками — это профилактика. Предупреждать пагубные пристрастия среди подростков и пропагандировать здоровый образ жизни уже давно стало актуальной задачей для нашей страны. Ведь именно в подростковом возрасте формируется образ жизни.

Таким важным правилам профилактики следует ГПЛ №16, проводя в своей библиотеке различные мероприятия и создавая выставки, посвященные ЗОЖ. 13 ноября состоялась встреча с учащимися на тему «В здоровом теле здоровый дух». Во время которой познавательные лекции ребятам читали Роман Пускин, врач-гигиенист, и Екатерина Кошелева, помощник врача-гигиениста Хотимского районного центра гигиены и эпидемиологии. Учащимся рассказывали о вреде курения, алкоголя и наркотиков. Показывали ролики с неприятными последствиями вредных привычек. Также ребята получили памятки о вреде пагубных наклонностей. В конце мероприятия учащиеся смогли пообщаться с врачом, задать интересующие вопросы и получить доступные ответы.

Такая актуальная проблема должна подниматься в учреждениях образования как можно чаще. Только путем предупреждения можно добиться результата. Важен наглядный пример, регулярность проведения таких мероприятий, заинтересованность и активное участие несовершеннолетних в таких встречах. Возможно, сразу после этой лекции некоторые юные слушатели вышли во двор и выкурили по сигарете. Но хочется верить, что через 5-10 лекций кто-то действительно задумается о своем здоровье. Кто-то задумается о здоровье будущих детей. Кто-то решится бросить курить или решит никогда не пробовать сигарету, наркотики, алкоголь.

Эльмира Карпова.

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