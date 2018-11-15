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В ГПЛ №-16 учащихся призывают придерживаться здорового образа жизни
16.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
Лучшая борьба с вредными привычками — это профилактика. Предупреждать пагубные пристрастия среди подростков и пропагандировать здоровый образ жизни уже давно стало актуальной задачей для нашей страны. Ведь именно в подростковом возрасте формируется образ жизни.
Таким важным правилам профилактики следует ГПЛ №16, проводя в своей библиотеке различные мероприятия и создавая выставки, посвященные ЗОЖ. 13 ноября состоялась встреча с учащимися на тему «В здоровом теле здоровый дух». Во время которой познавательные лекции ребятам читали Роман Пускин, врач-гигиенист, и Екатерина Кошелева, помощник врача-гигиениста Хотимского районного центра гигиены и эпидемиологии. Учащимся рассказывали о вреде курения, алкоголя и наркотиков. Показывали ролики с неприятными последствиями вредных привычек. Также ребята получили памятки о вреде пагубных наклонностей. В конце мероприятия учащиеся смогли пообщаться с врачом, задать интересующие вопросы и получить доступные ответы.
Эльмира Карпова.
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Лучшая борьба с вредными привычками — это профилактика. Предупреждать пагубные пристрастия среди подростков и пропагандировать здоровый образ жизни уже давно...
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