Нине Чубаровой были бы рады в любом хозяйстве

Село все спит.

И даже куры спят,

Петух лишь третий раз прокукарекал,

А ей на дойку ехать,

надо встать –

И сон пропал, как будто

в ночь уехал.

С гурьбой в открытый кузов взобралась,

Веселый смех, улыбки,

прибаутки,

И вот над полем песня

полилась,

Про верность девичью,

про глазки-незабудки.

Эти слова в полной мере относятся к оператору машинного доения МТФ «Березки» ОАО «Октябрь-Березки» Нине Чубаровой и ее коллегам по молочному цеху. На протяжении двух десятков лет, с небольшими непродолжительными перерывами, она день в день держит путь на молочно-товарную ферму. При этом высоко держит марку высоко профессиональной доярки. Уверен, такую труженицу с радостью приняли бы в любом хозяйстве.

Утром следующего дня после выпавшего накануне снега первый след на улице Прибеседской оставляет Нина Ивановна. С годами организм выработал свой алгоритм и в 4 часа срабатывает кнопка, дающая сигнал на подъем. А в пять работа кипит во всех сараях фермы и нового комплекса.

Помещение, где вместе с ней работают Светлана Животова и Людмила Наделюева, как и второе рядом, обычные объекты старой постройки, без особого супероборудования. С переходом на пастбища коровы переводятся на летнюю дойку. Коллектив подобран с умом – люди опытные и в то же время, как говорится, в расцвете сил. Результаты стабильно высокие, даже в засушливое лето нынешнего года надои не только не снизились, а выросли. За 9 месяцев Нина Чубарова от каждой буренки получила по 3934 килограмма молока.

— Какими профессиональными качествами надо обладать, чтобы этого добиваться?

— Опыт и любовь к работе. Если любишь корову, она это чувствует и полностью отдает молоко. К каждой из них свой подход, всегда найдется ласковое слово. Труд нелегкий, зато коллектив хороший, веселые понимающие девчата.

Как-то прочитал, что в старину, хозяйка с плохим настроением не садилась доить корову. Люди верили, что от негативных эмоций корова и молока меньше даст, да и скисает оно быстро. Может в жизнерадостности и доброте и секрет Нины Чубаровой?

После утренней дойки спешит она домой, где радостным лаем встречают четвероногие друзья, ждут своей порции корма куры и свиньи. Рабочий ритм продолжается. Только на минутку можно присесть, полюбоваться на вьющийся в печи огонь, на его красоту, ощутить его силу. Подкинула дрова, и он вновь набирает силу.

А силу Нине Ивановне придают мысли о своих дочерях. И сразу становится светлее на душе. Старшая Яна в Могилеве заканчивает университет продовольствия, Наташа обосновалась в Минске, а младшая Диана учится в Оршанском медицинском колледже. Они уже подарили бабушке троих внуков и останавливаться на этом, как я понял, не собираются. Может и в этом секрет ее успехов?

Александр Лейчинский.

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Нине Чубаровой были бы рады в любом хозяйстве Село все спит. И даже куры спят, Петух лишь третий раз прокукарекал, А ей на дойку ехать, надо встать – И сон пропал, как будто в ночь уехал. С гурьбой в открытый...