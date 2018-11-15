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Нине Чубаровой были бы рады в любом хозяйстве

16.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Село все спит.
И даже куры спят,
Петух лишь третий раз прокукарекал,
А ей на дойку ехать,
надо встать –
И сон пропал, как будто
в ночь уехал.
С гурьбой в открытый кузов взобралась,
Веселый смех, улыбки,
прибаутки,
И вот над полем песня
полилась,
Про верность девичью,
про глазки-незабудки.
Эти слова в полной мере относятся к оператору машинного доения МТФ «Березки» ОАО «Октябрь-Березки» Нине Чубаровой и ее коллегам по молочному цеху. На протяжении двух десятков лет, с небольшими непродолжительными перерывами, она день в день держит путь на молочно-товарную ферму. При этом высоко держит марку высоко профессиональной доярки. Уверен, такую труженицу с радостью приняли бы в любом хозяйстве.
Утром следующего дня после выпавшего накануне снега первый след на улице Прибеседской оставляет Нина Ивановна. С годами организм выработал свой алгоритм и в 4 часа срабатывает кнопка, дающая сигнал на подъем. А в пять работа кипит во всех сараях фермы и нового комплекса.
Помещение, где вместе с ней работают Светлана Животова и Людмила Наделюева, как и второе рядом, обычные объекты старой постройки, без особого супероборудования. С переходом на пастбища коровы переводятся на летнюю дойку. Коллектив подобран с умом – люди опытные и в то же время, как говорится, в расцвете сил. Результаты стабильно высокие, даже в засушливое лето нынешнего года надои не только не снизились, а выросли. За 9 месяцев Нина Чубарова от каждой буренки получила по 3934 килограмма молока.
— Какими профессиональными качествами надо обладать, чтобы этого добиваться?
— Опыт и любовь к работе. Если любишь корову, она это чувствует и полностью отдает молоко. К каждой из них свой подход, всегда найдется ласковое слово. Труд нелегкий, зато коллектив хороший, веселые понимающие девчата.
Как-то прочитал, что в старину, хозяйка с плохим настроением не садилась доить корову. Люди верили, что от негативных эмоций корова и молока меньше даст, да и скисает оно быстро. Может в жизнерадостности и доброте и секрет Нины Чубаровой?
После утренней дойки спешит она домой, где радостным лаем встречают четвероногие друзья, ждут своей порции корма куры и свиньи. Рабочий ритм продолжается. Только на минутку можно присесть, полюбоваться на вьющийся в печи огонь, на его красоту, ощутить его силу. Подкинула дрова, и он вновь набирает силу.
А силу Нине Ивановне придают мысли о своих дочерях. И сразу становится светлее на душе. Старшая Яна в Могилеве заканчивает университет продовольствия, Наташа обосновалась в Минске, а младшая Диана учится в Оршанском медицинском колледже. Они уже подарили бабушке троих внуков и останавливаться на этом, как я понял, не собираются. Может и в этом секрет ее успехов?
Александр Лейчинский.
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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Село все спит. И даже куры спят, Петух лишь третий раз прокукарекал, А ей на дойку ехать, надо встать – И сон пропал, как будто в ночь уехал. С гурьбой в открытый...
 
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