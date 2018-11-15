Василий Зайцев остается лидером на протяжении многих лет

Как это не парадоксально, но так выходит, что судьба толкает Владимира Зайцева из ОАО «Липовка» на трудовые подвиги, а сотрудников райгазеты по этому поводу на новые встречи с ним. Сегодня он в составе делегации Хотимского района участвует во Дворце культуры области в торжествах, приуроченных ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса, чествовании лучших тружеников сельского хозяйства, победителей уборочной кампании 2018 года.

А вчера поднялся на сцену районного Центра культуры, который вы видите на снимке за спиной нашего героя и в котором проходило аналогичное районное мероприятие, за очередной наградой. Владимир Васильевич награжден Почетной Грамотой областного исполнительного комитета.

Есть люди, которые после первых слов сразу располагают к себе. С ними легко, в них особая притягательность. Вроде ничего особенного не рассказывают, а становится понятным, что перед тобой человек добрый и открытый.

Водитель, а на время заготовки кормов машинист кормоуборочного комбайна, Владимир Зайцев – беспрекословный авторитет для тружеников хозяйства, для товарищей по механизаторскому корпусу. Любит и ценит свою работу, семью, повозиться в личном хозяйстве. Повторяться не хочется, мы неоднократно рассказывали об этом человеке.

С другой стороны, на таких тружениках держатся сельхозпредприятия. И каждый год, начиная с 2010 года, когда он устроился в СПК «Липовка», «штампует» на КЗР-10 по 17 тысяч тонн зеленой массы и более. В этом году убрал почти всю площадь кукурузных полей.

— А каким он был на заре начала трудового пути, когда начинал водителем в райплемстанции? – интересуюсь у «соседки» по квартире Антонины Ивановны, работавшей в то время вместе с ним.

Ответ, как в таких случаях говорят, оказался до банальности простым, но емким: «Добрый, надежный, порядочный, безотказный человек. На него всегда можно было положиться».

С тех пор не изменился, однако.

Александр Лейчинский.

Фото Дмитрия Ламекина