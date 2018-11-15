Представитель ЮНИСЕФ в Беларуси стал звездным послом II Европейских игр 2019 года в Минске

Фонд «Дирекция II Европейских игр 2019 года» и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси заключили Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Подписи под документом сегодня поставили директор дирекции Георгий Катулин и представитель ЮНИСЕФ в Беларуси доктор Рашед Мустафа Сарвар.



Георгий Катулин и Рашед Мустафа Сарвар. Фото: Дирекция II Европейских игр 2019 года

Целью меморандума является развитие и укрепление сотрудничества между дирекцией и ЮНИСЕФ в области развития личности, талантов, умственных и физических способностей ребенка в полном объеме, предоставлении детям равных возможностей для культурной и творческой деятельности, досуга и отдыха посредством образовательного и гуманитарного наследия II Европейских игр.

— Подобный документ был подписан Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и во время I Европейских игр в Баку. Таким образом, мы идем в русле определенных традиций, и предпочитаем говорить о II Европейских играх как о социальном проекте для нашей страны. Сами соревнования пройдут на протяжении 10 дней, но Игры неизбежно оставят наследие, которое послужит детям, позволит им заниматься спортом. Также мы планируем привлечь как можно больше детей в Беларуси в образовательную часть спорта вместе с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). Уделим внимание воспитанию молодого поколения через занятия спортом, — подчеркнул директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Георгий Катулин.

— Мы верим, что спорт — это элитная площадка, где мы бы могли обсудить основные принципы соблюдения прав ребенка, и показать важность физического воспитания в жизни. Рассчитываем на работу с волонтерами, учителями физкультуры, тренерами, которые постоянно работают с детьми. Это важно и для развития инклюзивного образования. Залог успешности любого большого проекта — в партнерстве и том наследии, которое станет его результатом. Поэтому мы надеемся на продолжение сотрудничества и после Игр. Тех, кто будет задействован в наших совместных проектах, в дальнейшем рассчитываем привлечь к спортивным и неспортивным мероприятиям, — сказал в комментарии к подписанному документу Рашед Мустафа Сарвар.



Фото: Дирекция II Европейских игр 2019 года

Участники Меморандума намерены провести серию совместных публичных зрелищно-спортивных, социальных, образовательных и развлекательных мероприятий во время II Европейских игр. Планируется обеспечить широкий доступ детям непосредственно на соревнования мультиспортивного форума, организовать их встречи со звездами мирового спорта.

Так как период проведения Игр совпадет со школьными каникулами, предполагается провести мероприятия для детей, отдыхающих в спортивных и оздоровительных лагерях. Ожидается, что ребята таким образом смогут получить новый мощный заряд к занятиям спортом.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) — крупнейшая в мире организация, действующая под эгидой Организации Объединенных Наций, которая более 70 лет защищает права детей в разных странах и территориях. Больше всего внимания уделяется детям в возрасте до 8-ми лет, детям c инвалидностью; тем, кто остался без родительской заботы; подросткам, находящихся в конфликте с законом и другим уязвимым категориям. ЮНИСЕФ работает вместе с государственными органами, общественными и международными организациями, частными компаниями, которым близка тема защиты детей.

Доктор Рашед Мустафа Сарвар — «Звездный посол II Европейских игр 2019 года» от имени ЮНИСЕФ

Представителю Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь доктору Рашеду Мустафе Сарвару сегодня вручен сертификат о присвоении почетного звания «Звездный посол II Европейских игр 2019 года». Он будет выступать в этой роли от имени международной организации.



Фото: Дирекция II Европейских игр 2019 года

В торжественной церемонии принял участие директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Георгий Катулин. Торжественная церемония состоялась в штаб-квартире Национального олимпийского комитета во время подписания меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между двумя структурами.

— Присвоение такого почетного звания — это большая честь. Я принимаю сертификат как представитель организации, поэтому решение дирекции это и заслуга моих коллег. Лично мне приятно быть вовлеченным в процесс продвижения II Европейских игр, буду принимать участие в различных мероприятиях и выполнять порученную миссию, — сказал доктор Рашед Мустафа Сарвар.



Рашед Мустафа Сарвар. Фото: Дирекция II Европейских игр 2019 года

— Нет сомнения в том, что благодаря опыту работы в международной деятельности, многочисленным контактам, вы сможете продвигать II Европейские игры и способствовать их успеху, а также успеху подписанного сегодня меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве, — подчеркнул, вручая сертификат, Георгий Катулин.

Напомним, в число Звездных послов войдут выдающиеся белорусские и зарубежные личности из мира спорта, искусства и культуры. Первым обладателем высокого титула 24 июля стала четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону, Герой Беларуси Дарья Домрачева. Впоследствии к этой команде присоединились известные цирковые дрессировщики, народные артисты России Аскольд и Эдгард Запашные, олимпийский чемпион 2008 года по гребле на байдарках и каноэ, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Богданович, легкоатлетка, чемпионка Европы 2018 года в беге на марафонской дистанции Ольга Мазуренок, трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Медведь, блогер и телеведущая Анна Бонд, а также белорусский пианист и дирижер Ростислав Кример.

Приоритетными задачами информационного проекта Звездных послов являются продвижение и формирование положительного имиджа II Европейских игр 2019 года в Беларуси и за ее пределами, привлечение общественного внимания к их идеям, стимулирование интереса жителей Беларуси и мировой общественности к мультиспортивному событию, а также популяризация видов спорта, включенных в программу форума.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года в 15 видах спорта: бадминтон, баскетбол 3×3, бокс, борьба (греко-римская, вольная, женская), велосипедный спорт (трек и шоссе), гимнастика (спортивная, художественная, акробатика, аэробика и прыжки на батуте), гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, карате, легкая атлетика, самбо, стрельба из лука, стрельба (пулевая и стендовая), настольный теннис, пляжный футбол.