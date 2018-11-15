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Пятничный совет 1146.BY: «Господин Посредник»

16.11.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Традиционный пятничный совет редакции.

Врываемся с очередным пятничным советом. Благо (на самом деле нет), выходные обещают быть снежно-дождливыми, как раз появится время на то, чтобы посмотреть все шесть серий нового АВСТРАЛИЙСКОГО сериала «Господин Посредник». И, знаете, после просмотра ты такой: «И что, это все? Всего шесть серий?» Очень годный сериальчик, ну, собственно, как и всегда в наших советах.


Знакомство с «Господином Посредником» у автора материала началось с комментария, отпущенного одним из сотрудников 1146.BY. Мол, слушай, прикольно иногда посмотреть на незашкваренные нигде морды. Тут, скорее всего, понадобится немного контекста.

Как вы уже, наверное, успели заметить, «Господин Посредник» − австралийский сериал. Не поймите неправильно, Австралия подарила миру кучу замечательных актеров, и как-то не сильно заметно, чтобы они торопились обратно на родину. А тут такое дело – настоящие австралийские актеры в австралийском сериале… и морды, то есть рожи (в смысле, лица) действительно нигде до этого особо не светились.

Если вы, конечно, не смотрели австралийский фильм «Я убийца» 2005 года, переосмыслением или, если угодно, углублением которого «Господин Посредник» и является.


Суть сериала весьма и весьма схожа с американским «Рэем Донованом», только напрочь лишена голливудского лоска. Есть некий человек, который за звонкую монету сможет решить любые ваши проблемы, хоть себе криминального толка. Зовут его, кстати, в «Мистере Посреднике» тоже Рэй, правда, Шусмит, а не Донован, что, в принципе, даже логично. Да и делишки он обтяпывает более мелкие: выбить из кого-нибудь долги, припугнуть, убить…

А что? Оригинал-то, напоминаем, называется «Я убийца», так что австралийский Рэй не брезгует, так сказать, и мокрухой. Причем не сильно переживает, если его жертва оказывается, в общем-то, невиновной. У Рэя и так хватает поводов для беспокойств.

Например, он старается быть хорошим отцом, хоть и в разводе с женой; оставаться хорошим другом, не смотря на то, что порой друзья, мягко говоря, просят о странном; поддерживать брата, у которого нешуточные проблемы со здоровьем. И, самое главное, − Рэй был бы вовсе не против наладить свою личную жизнь, но здесь – нашла коса на камень. В принципе, с его-то родом деятельности…

В общем, «Мистер Посредник» делает то же, что и фильм «Я убийца» − рассказывает нам историю, по сути, обычного человека весьма необычной, если это можно так назвать (можно, мы проверяли), профессии. Причем рассказывает качественно, уверены, после просмотра всех шести серий вы тоже такие: «И что, это все? Всего шесть серий?»

Удачных выходных!


 
Теги: знакомства
 
 
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Традиционный пятничный совет редакции.
 
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