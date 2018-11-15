Погода на выходные: Дожди и мокрый снег

Дожди и мокрый снег ожидаются в Беларуси в предстоящие выходные.

В субботу под утро, по данным синоптиков, будет минус 2-9 градусов, в отдельных районах, в основном по юго-востоку страны, до 10-13 градусов ниже нуля. В дневные часы термометры покажут от минус 3 до плюс 4 градусов.

В воскресенье атмосферное давление начнет падать, и погодные условия будут формировать атмосферные фронты. На большей части территории республики ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами слабый туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 3 градусов, по юго-востоку подморозит до минус 5-8 градусов. Днем будет от минус 1 до плюс 6 градусов.





