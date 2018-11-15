«Нагуляли жирок»: в рыбхозах Беларуси ловят карпов и толстолобиков

В рыбных хозяйствах Беларуси открылся сезон облова прудов. Карпов и толстолобиков, которые успели «нагулять жирок», отправляют в магазины страны. Корреспондент «МИР 24» Инна Согалович оценила улов.



В прудах ловят карпов, амуров и толстолобиков. Облов в Беларуси в этом году удался. Вес одной рыбы доходит до полутора килограммов. Все благодаря хорошему корму и теплой летней погоде. Работа в рыбхозах подходит к завершению.



«День мы начинаем в восемь утра, но приезжаем раньше, чтобы посмотреть, сколько рыбы пришло. Подготовиться, дать воду. И потом до четырех-пяти часов работаем», – рассказал мастер участка рыбного хозяйства Александр Сурага.

Через сортировочную базу ежедневно проходит до сорока тонн рыбы. Уже на следующий день продукты отправляют на прилавок. Один карп будет стоить около двух долларов. В Беларуси это основная прудовая рыба – ее доля составляет три четверти от общего вылова.

«Карп «элитный» — свыше килограмма, «отборный» – от шестисот грамм до килограмма, «крупный» – от четырехсот грамм до килограмма. Если мелкая рыба попадается, отправляем в пруды на дальнейшее доращивание», – пояснила мастер сортировочной базы Елена Заяц.

Около 80% разведенной в Беларуси рыбы продают в живом виде. Остальное идет на переработку. Ее солят, коптят, морозят, делают полуфабрикаты .



«Спросом пользуется, в принципе, вся продукция. Выпускаем рыбу горячего копчения именно на заказ. Потому что срок хранения рыбы горячего копчения у нас составляет трое суток», – сказала технолог Ольга Рапцевич.

Белорусские предприятия обеспечивают продукцией и внутренний рынок, и соседние страны. В этом году около трехсот тонн рыбы поставили в Россию и Литву.