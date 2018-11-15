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«Нагуляли жирок»: в рыбхозах Беларуси ловят карпов и толстолобиков
16.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В рыбных хозяйствах Беларуси открылся сезон облова прудов. Карпов и толстолобиков, которые успели «нагулять жирок», отправляют в магазины страны. Корреспондент «МИР 24» Инна Согалович оценила улов.
Через сортировочную базу ежедневно проходит до сорока тонн рыбы. Уже на следующий день продукты отправляют на прилавок. Один карп будет стоить около двух долларов. В Беларуси это основная прудовая рыба – ее доля составляет три четверти от общего вылова.
«Карп «элитный» — свыше килограмма, «отборный» – от шестисот грамм до килограмма, «крупный» – от четырехсот грамм до килограмма. Если мелкая рыба попадается, отправляем в пруды на дальнейшее доращивание», – пояснила мастер сортировочной базы Елена Заяц.
Около 80% разведенной в Беларуси рыбы продают в живом виде. Остальное идет на переработку. Ее солят, коптят, морозят, делают
Белорусские предприятия обеспечивают продукцией и внутренний рынок, и соседние страны. В этом году около трехсот тонн рыбы поставили в Россию и Литву.
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Вес одной рыбы доходит до полутора килограммов. Все благодаря хорошему корму и теплой летней погоде. Около 80% разведенной рыбы продают в живом виде.
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