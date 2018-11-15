ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Нагуляли жирок»: в рыбхозах Беларуси ловят карпов и толстолобиков

16.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

В рыбных хозяйствах Беларуси открылся сезон облова прудов. Карпов и толстолобиков, которые успели «нагулять жирок», отправляют в магазины страны. Корреспондент «МИР 24» Инна Согалович оценила улов.

В прудах ловят карпов, амуров и толстолобиков. Облов в Беларуси в этом году удался. Вес одной рыбы доходит до полутора килограммов. Все благодаря хорошему корму и теплой летней погоде. Работа в рыбхозах подходит к завершению.

«День мы начинаем в восемь утра, но приезжаем раньше, чтобы посмотреть, сколько рыбы пришло. Подготовиться, дать воду. И потом до четырех-пяти часов работаем», – рассказал мастер участка рыбного хозяйства Александр Сурага.

Через сортировочную базу ежедневно проходит до сорока тонн рыбы. Уже на следующий день продукты отправляют на прилавок. Один карп будет стоить около двух долларов. В Беларуси это основная прудовая рыба – ее доля составляет три четверти от общего вылова.

«Карп «элитный» — свыше килограмма, «отборный» – от шестисот грамм до килограмма, «крупный» – от четырехсот грамм до килограмма. Если мелкая рыба попадается, отправляем в пруды на дальнейшее доращивание», – пояснила мастер сортировочной базы Елена Заяц.

Около 80% разведенной в Беларуси рыбы продают в живом виде. Остальное идет на переработку. Ее солят, коптят, морозят, делают полуфабрикаты.

«Спросом пользуется, в принципе, вся продукция. Выпускаем рыбу горячего копчения именно на заказ. Потому что срок хранения рыбы горячего копчения у нас составляет трое суток», – сказала технолог Ольга Рапцевич.

Белорусские предприятия обеспечивают продукцией и внутренний рынок, и соседние страны. В этом году около трехсот тонн рыбы поставили в Россию и Литву.  



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вес одной рыбы доходит до полутора килограммов. Все благодаря хорошему корму и теплой летней погоде. Около 80% разведенной рыбы продают в живом виде.
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода на выходные: Дожди и мокрый снег
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика