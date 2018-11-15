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Новый метод борьбы с раком и искусственный интеллект: белорусские учёные презентовали последние разработки
Новости Беларуси. От суперконденсатора до настоящего робота. Белорусские ученые презентовали последние разработки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На выставке, приуроченной к 90-летию Академии наук, – несколько сотен новейших образцов. Впервые исследователи показали модель второго белорусского спутника. Как ожидается, этот аппарат сможет делать снимки разрешением в 35 сантиметров. Его разработка проходит совместно с российскими учеными.
Кроме того белорусские исследователи осваивают новый метод борьбы с онкологическими заболеваниями. Речь идет о лечении дендритными клетками. Оно должно помочь быстрее справиться с гепатитом и туберкулезом. Сейчас проходят клинические испытания этого метода. Первые результаты весьма успешны.
Наши ученые работают также в области искусственного интеллекта, который в будущем поможет внедрить роботов в разные сферы жизни. Но главное, чтобы эти разработки принесли реальный экономический эффект.
Сергей Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:
Окупаемость по разным направлениям составляет от 5-7 до 50 -100 и выше рублей на рубль затрат.
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Новый метод борьбы с раком и искусственный интеллект: белорусские учёные презентовали последние разработки
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Новый метод борьбы с раком и искусственный интеллект: белорусские учёные презентовали последние разработки
Новости Беларуси. От суперконденсатора до настоящего робота. Белорусские ученые презентовали последние разработки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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