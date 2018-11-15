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Президент Азербайджана посетит Минск с официальным визитом
Новости Беларуси. Минск готовится к визиту еще одного лидера – президента Азербайджана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ильхам Алиев прибывает с официальным визитом в это воскресенье, 18 ноября.
И как стало известно, в понедельник во Дворце Независимости пройдут переговоры Александра Лукашенко и президента Азербайджана. Главы государств подробно обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений.
Основное внимание планируется уделить торговле и инвестициям, реализации совместных проектов. Официальные переговоры во Дворце Независимости пройдут в формате «один на один» и в расширенном составе. По итогам ожидается подписание ряда документов.
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Новости Беларуси. Минск готовится к визиту еще одного лидера – президента Азербайджана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ильхам Алиев прибывает с...
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