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По инициативе Владимира Путина состоялся телефонный разговор с Александром Лукашенко

16.11.2018 16:48 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 16 ноября по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидеры обсудили повестку дня двусторонних отношений, график контактов, а также взаимодействие на интеграционных площадках. Кроме того, речь шла о предстоящих визитах на ближайшее время.
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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 16 ноября по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщили в программе Новости...
 
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