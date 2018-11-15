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По инициативе Владимира Путина состоялся телефонный разговор с Александром Лукашенко
Новости Беларуси. 16 ноября по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лидеры обсудили повестку дня двусторонних отношений, график контактов, а также взаимодействие на интеграционных площадках. Кроме того, речь шла о предстоящих визитах на ближайшее время.
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По инициативе Владимира Путина состоялся телефонный разговор с Александром Лукашенко
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Новости Беларуси. 16 ноября по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщили в программе Новости...
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