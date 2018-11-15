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Сколько стоит отучиться на права в минских автошколах

16.11.2018 17:29 — Разное | Myfin  
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Сколько стоит отучиться на права в минских автошколах
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

В Минске около 100 автошкол. Цена на обучение зависит от таких факторов, как:

  • включена ли в цену курсов вождения стоимость топлива
  • время обучения: утро/вечер/выходной день;
  • стоимость пересдач внутренних зачетов/экзаменов в автошколе (некоторые автошколы практикуют платные пересдачи внутренних зачетов и экзаменов);
  • оборудованность классов, а также год выпуска учебных автомобилей.

Самые дешевые предложения

По данным ресурса detect.by, самые дешевые предложения по стоимости обучения в минских автошколах на водителя категории «В» начинаются с 330 рублей. Топливо в эту сумму не включается.

Вот топ-5 самых дешевых автошкол Минска:

1. Автошкола «ВиртуозАвто». Стоимость занятий в утренних, вечерних и в группах выходного дня начинается от 330 рублей. Такие цены действуют до 30 ноября. Учебные классы расположены вблизи станций метро «Петровщина», «Уручье», «Молодежная».

2. Автошкола «Крутой поворот». Стоимость обучения – от 340 рублей до 1 декабря для утренних, вечерних групп, а также для групп выходного дня. Учебные классы находятся в районах ЦУМа, ГУМа, а также около ст.м. «Уручье».  

3. Автошкола «Город-Икс». Стоимость занятий в утренних группах, а также группах выходного дня равно 390 рублям. Обучение в вечерних группах стоит 420 рублей. Учебные классы расположены вблизи станций метро «Петровщина», «Академия наук», «Кунцевщина».

4. Автошкола «Близкое расстояние». Стоимость обучения для утренних групп и групп выходного дня – от 390 рублей. Для вечерних групп – от 420 рублей. Учебные классы расположены вблизи станций метро «Малиновка», «Петровщина», «Каменная горка».

5. Автошкола «Автовождение». Стоимость обучения для курсантов всех групп – от 400 рублей. Занятия проходят на ул. Октябрьской (ст.м. «Первомайская») и ул. Беломорской (ст.м. «Площадь Якуба Коласа» или «Академия наук»).

Стоимость топлива недорогие автошколы считают отдельно

Как правило, в стоимость обучения на курсах вождения не входит топливо. В зависимости от расхода топлива на учебном автомобиле на одного курсанта уходит от 80 до 110 литров.

Таким образом, если учебный автомобиль заправляется бензином BN-92, то доплата за топливо по нынешним ценам составит от 112,8 до 155,1 рублей.

Если учебный автомобиль заправляется бензином АИ-95, то на топливо у курсанта автошколы уйдет дополнительно от 120 до 165 рублей.

У автомобилей с дизельным двигателем расход топлива, как правило, значительно ниже. Поэтому несмотря на то, что дизтопливо стоит столько же, сколько и бензин АИ-95, в итоге сумма для курсанта должна оказаться чуть ниже.

Самые дорогие курсы вождения в Минске

1. Автошкола «Автодело Плюс». Стоимость обучения – 690 рублей для вечерних групп и групп выходного дня. Цена за обучение для утренних групп не указана. Учебные занятия проводятся в районе ст.м. «Борисовский тракт». Для тех, кто готов оплатить занятия в один этап, автошкола предоставляет скидку на обучение в 90 рублей. Дополнительно придется заплатить 120 рублей за топливо.

 
Теги: Минск
 
 
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