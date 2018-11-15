Житель Калинковичей 12 лет назад жестоко убил собутыльницу. Судить будут только сейчас

Как установлено, обвиняемый 21 ноября 2006 года в деревне Луки Калинковичского района у себя дома распивал спиртные напитки с 56-летней сельчанкой. Ни с того ни с сего набросился на нее и нанес не менее 18 ударов тупыми предметами в жизненно важные органы, два удара ножом в область живота.





А потом задушил женщину. После этого обвиняемый затушил зажженную сигарету во рту погибшей. На окурке, конечно, остался биологический след убийцы.





Следователь прокуратуры, который проводил в 2006 году предварительное расследование, изъял с места происшествия указанный фрагмент сигареты и назначил экспертизу. Согласно заключению эксперта, на нем обнаружен генотип неизвестного мужчины, который не имел совпадений до июня 2018 года.





Именно тогда в Калинковичах пьяный мужчина после конфликта во время телефонного разговора со знакомым, взял с собой нож и направился к магазину. Там встретил его и нанес один удар ножом в область груди. Потерпевшему своевременно оказали медицинскую помощь. Мужчина выжил.





После задержания у обвиняемого были отобраны биологические образцы. Экспертиза показала совпадение его генотипа с генотипом мужчины, который совершил убийство 12 лет назад — 21 ноября 2006 года.









После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений, согласился с уголовно-правовой квалификацией действий обвиняемого.





Обвиняемый под стражей. Меру пресечения прокурор оставил без изменений.







