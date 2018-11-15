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Дело медиков: суды могут пройти за закрытыми дверями

16.11.2018 17:18 — Разное | Партизан  
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Эксперты в области уголовного права не исключают, что некоторых фигурантов резонансного дела о коррупции в системе Министерства здравоохранения будут судить за закрытыми дверями.

"Нельзя исключать того, что по некоторым фигурантам этого дела суд примет решение рассматривать в закрытом судебном заседании. По делу проходит много уважаемых людей, поэтому нельзя исключать такого варианта", – данное мнение высказал Sputnik эксперт в области уголовного права.

В начале октября 2018 года председатель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик, а именно это ведомство задерживало фигурантов и расследует "дело медиков", заявлял журналистам в парламенте, что через неделю-две оно пойдет в суд. 

С того момента прошло более месяца, но ни следствие КГБ, ни прокуроры не сообщили о том, завершено ли предварительное расследование и переданы ли материалы дела в суд.

Кто-то уже в суде?

Собеседник Sputnik не исключил того, что уже "кто-то из фигурантов мог пойти в суд". "Там много обвиняемых, они все пойдут по разным судам. Возможно, уже кого-то судят", – сказал собеседник агентства.

При этом, по его мнению, "по известным причинам этот судебный процесс не станет достоянием общественности. Во всяком случае, вряд ли будут устраивать выездные судебные заседания в актовом зале Минздрава с приглашением прессы и медиков".

Высказывая свое мнение о том, почему суды могут пройти за закрытыми дверями, эксперт отметил, что "нельзя исключать того, что в качестве свидетелей в суд могут вызвать кого-то из бывших высоких чиновников и задавать вопросы о причинах такой масштабной коррупции в системе Минздрава". При этом эксперт уточнил, что в судебной практике бывают такие случаи, когда статус свидетеля меняется.

Кто-то уже работает?

Он также отметил, что часть обвиняемых по делу медиков после того, как они вышли из СИЗО КГБ, могла приступить к работе.

"Среди задержанных было много специалистов высочайшего уровня. Была информация о том, что после того, как их отпустили из следственного изолятора, они вернулись на работу", – сказал собеседник агентства.

Вместе с тем он исключил вероятность того, что кому-то из фигурантов дела могут вынести оправдательный приговор.

"Не думаю, что будут оправдательные приговоры хоть кому-то. Но могут быть вынесены судебные решения о наказании, не связанном с лишением свободы, чтобы люди могли продолжать работать на своих местах, приносить пользу отечественной медицине", – сказал собеседник Sputnik.


Никто в позу не становился?

По его мнению, практически все фигуранты дела медиков могли возместить причиненный ущерб, раскаяться и пойти на сотрудничество со следствием.

"Скорее всего, так и было. Ведь подавляющее количество фигурантов были отпущены еще на стадии предварительного расследования. Скорее всего, им изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Вряд ли там был залог", – сказал эксперт.

"В этой ситуации глупо было бы становиться в позу и не признавать вины", – заявил собеседник Sputnik.

В начале лета 2018 года КГБ Беларуси сообщил о масштабных задержаниях в системе здравоохранения. По делу медиков было задержано около 100 человек, среди которых более 30 чиновников различного ранга, десятки функционеров сферы, включая главврачей крупных клиник, руководителей центров и замминистра Игоря Лосицкого.

 
 
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Эксперты в области уголовного права не исключают, что некоторых фигурантов резонансного дела о коррупции в системе Министерства здравоохранения будут судить за...
 
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