В Украине задержали белоруса - подозревают в торговле оружием и бандитизме

Свабода », правоохранительные службы Украины в начале ноября задержали 8 лиц, подозреваемых в 8 резонансных преступлениях с применением противотанкового оружия и в незаконной продаже боеприпасов и взрывчатки. Как сообщает радио «», правоохранительные службы Украины в начале ноября задержали 8 лиц, подозреваемых в 8 резонансных преступлениях с применением противотанкового оружия и в незаконной продаже боеприпасов и взрывчатки.









Иван Марчук. Как сообщил назначенный Марчуку адвокат, белорус утверждал, что ранее служил во французском Иностранном легионе. Известно также, что Иван Марчук женат и ранее не привлекался к уголовной ответственности. Среди задержанных — гражданин Беларуси, уроженец Бреста . Как сообщил назначенный Марчуку адвокат, белорус утверждал, что ранее служил во французском Иностранном легионе. Известно также, что Иван Марчук женат и ранее не привлекался к уголовной ответственности.





Адвокат отказался оценивать собранные следствием доказательства, отметив, что на тот момент материалы дела были закрыты. Сейчас продолжается досудебное следствие, и привлечен уже другой адвокат, который получит доступ к материалам после завершения расследования.





В ходатайстве, с которым следователь обратился в суд для ареста белоруса, отмечалось, что он подозревается «в организации вооруженной банды с целью нападения на предприятия, учреждения, организации и на некоторых лиц», а также в «участии в такой банде и совершении умышленного уничтожения и повреждения чужого имущества путем поджога и взрыва».





Ивану Марчуку грозит до 15 лет лишения свободы.





Один из вменяемых белорусу эпизодов — участие в нападении с гранатометом на здание, где размещается редакция интернет-издания «Украинская правда» (здание принадлежит строительной компании «Київмиськбуд»).





По данным СБУ, лидером преступной группировки был гражданин России. В ходе досудебного расследования установлены факты продажи 13 гранатометов, которые были незаконно перемещены с территории проведения операции Объединенных сил на Донбассе.



