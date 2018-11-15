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В Украине задержали белоруса - подозревают в торговле оружием и бандитизме
В Украине задержали белоруса: его подозревают в поджоге предприятий и торговле оружием в составе преступной группы.
Как сообщает радио «
Среди задержанных — гражданин Беларуси, уроженец Бреста Иван Марчук. Как сообщил назначенный Марчуку адвокат, белорус утверждал, что ранее служил во французском Иностранном легионе. Известно также, что Иван Марчук женат и ранее не привлекался к уголовной ответственности.
Адвокат отказался оценивать собранные следствием доказательства, отметив, что на тот момент материалы дела были закрыты. Сейчас продолжается досудебное следствие, и привлечен уже другой адвокат, который получит доступ к материалам после завершения расследования.
В ходатайстве, с которым следователь обратился в суд для ареста белоруса, отмечалось, что он подозревается «в организации вооруженной банды с целью нападения на предприятия, учреждения, организации и на некоторых лиц», а также в «участии в такой банде и совершении умышленного уничтожения и повреждения чужого имущества путем поджога и взрыва».
Ивану Марчуку грозит до 15 лет лишения свободы.
Один из вменяемых белорусу эпизодов — участие в нападении с гранатометом на здание, где размещается редакция интернет-издания «Украинская правда» (здание принадлежит строительной компании «Київмиськбуд»).
По данным СБУ, лидером преступной группировки был гражданин России. В ходе досудебного расследования установлены факты продажи 13 гранатометов, которые были незаконно перемещены с территории проведения операции Объединенных сил на Донбассе.
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В Украине задержали белоруса: его подозревают в поджоге предприятий и торговле оружием в составе преступной группы.
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