Анна Канопацкая министру Игорю Шуневичу: вы подрываете многолетнюю работу белорусского МИД

«Я крайне возмущена новостью о высылке из Беларуси на один год пресс-секретаря Объединённой гражданской партии Анны Красулиной, которая является гражданкой России. Формальным поводом послужило ее участие в двух несанкционированных массовых мероприятиях и однократном бесплатном проезде в общественном транспорте. Работники органов внутренних дел посчитали это основанием для высылки в интересах общественного порядка в республике.





Зная Анну много лет, могу с уверенностью утверждать, что никакой угрозы или опасности общественному порядку она никогда не представляла. А что такое по логике власти «несанкционированные массовые мероприятия» мы все знаем. Это давно является инструментом подавления инакомыслия, что противоречит Конституции Беларуси, нарушает международные обязательства в области прав человека, которые взяла на себя Республика Беларусь.





Поэтому я считаю произошедшее актом политического давления на оппозиционную политическую партию в преддверии избирательных кампаний.









Данные необдуманные до конца действия работников силового блока страны подрывают и без того сложные, непростые и многолетние действия белорусского МИДа, а также мою двухлетнюю работу и международную деятельность как депутата Палаты представителей и члена Объединённой гражданской партии по налаживанию полноценных и взаимовыгодных отношений Республики Беларусь с Европейским Союзом и США, особенно в вопросах политических прав и свобод.





на своей странице в Фейсбук . Считаю данное решение о высылке пресс-секретаря ОГП Анны Красулиной из Беларуси сроком на один год чрезмерным и политически мотивированным. Прошу руководство МВД Беларуси пересмотреть вынесенное решение и отменить его», – написала Канопацкая



