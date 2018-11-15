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Анна Канопацкая министру Игорю Шуневичу: вы подрываете многолетнюю работу белорусского МИД

16.11.2018 16:45 — Разное | Партизан  
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Депутат Палаты представителей Анна Канопацкая обратилась к министр внутренних дел Игорю Шуневичу с призывом не высылать из страны пресс-секретаря ОГП Анну Красулину.

Анна Канопацкая министру Игорю Шуневичу: вы подрываете многолетнюю работу белорусского МИД
«Я крайне возмущена новостью о высылке из Беларуси на один год пресс-секретаря Объединённой гражданской партии Анны Красулиной, которая является гражданкой России. Формальным поводом послужило ее участие в двух несанкционированных массовых мероприятиях и однократном бесплатном проезде в общественном транспорте. Работники органов внутренних дел посчитали это основанием для высылки в интересах общественного порядка в республике.

Зная Анну много лет, могу с уверенностью утверждать, что никакой угрозы или опасности общественному порядку она никогда не представляла. А что такое по логике власти «несанкционированные массовые мероприятия» мы все знаем. Это давно является инструментом подавления инакомыслия, что противоречит Конституции Беларуси, нарушает международные обязательства в области прав человека, которые взяла на себя Республика Беларусь.

Поэтому я считаю произошедшее актом политического давления на оппозиционную политическую партию в преддверии избирательных кампаний.


Данные необдуманные до конца действия работников силового блока страны подрывают и без того сложные, непростые и многолетние действия белорусского МИДа, а также мою двухлетнюю работу и международную деятельность как депутата Палаты представителей и члена Объединённой гражданской партии по налаживанию полноценных и взаимовыгодных отношений Республики Беларусь с Европейским Союзом и США, особенно в вопросах политических прав и свобод.

Считаю данное решение о высылке пресс-секретаря ОГП Анны Красулиной из Беларуси сроком на один год чрезмерным и политически мотивированным. Прошу руководство МВД Беларуси пересмотреть вынесенное решение и отменить его», – написала Канопацкая на своей странице в Фейсбук.


 
Теги: Новости
 
 
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Депутат Палаты представителей Анна Канопацкая обратилась к министр внутренних дел Игорю Шуневичу с призывом не высылать из страны пресс-секретаря ОГП Анну...
 
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