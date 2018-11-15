



Причина остановки сводится к тому, что китайцы не могут настроить и/или запустить отнюдь не китайское, и импортированное из Австрии и Финляндии оборудование. (Вполне возможно, что речь идет о реплике, произведенной китайской промышленностью: скопировать смогли, а как оно работает, так и не разобрались).









Завод беленой целлюлозы в Светлогорске





В итоге производство беленой целлюлозы в Светлогорске до настоящего времени является экологически вредным: при производстве продукта выделяется меркаптан - ядовитый газ второго класса опасности с запахом гниющей капусты и канализации, который должна сжигать неработающая установка.





Запуск завода был запланирован на 2015 год, но был перенесен на 2 года, и производство запустили лишь в ноябре 2017 года. Но из-за указанных проблем в январе 2018 года Минприроды остановило производство, а бывший вице-премьер Владимир Семашко стал лично курировать устранение недостатков.





Вторая попытка запустить производство была предпринята в июле текущего года, но запустить технологический процесс китайский подрядчик China CAMC Engineering Co., LTD. не смог.





По сути, инвестиционный проект на общую сумму в $850 млн., из которых $654 млн. приходится на связанные кредиты Экспортно-импортным и Индустриально-коммерческим банками Китая, пошел дорогой цементной и деревообрабатывающей отраслей страны со всеми вытекающими косяками и ошибками.





И если властям (по заверениям чиновников) удалось с помощью заклинаний и танцев с бубном неким образом расшевелить модернизированную на китайские деньги деревообработку, то "обновленная" цементная промышленность пока живет лишь в режиме ручного управления. И ее долги, то есть китайские кредиты, погашаются Минфином РБ за счет народных денег, то есть бюджета.





государство безвозмездно передало Белорусской цементной компании 49,7 миллиарда акций или 94,48% ОАО "Красносельскстройматериалы" на общую сумму 144,28 миллиона рублей (еще 2,68% акций ОАО "Красносельскстройматериалы" находится в коммунальной собственности). И просвета нет. Накануне стало известно о постановлении Совмина РБ, согласно которомуна общую сумму 144,28 миллиона рублей (еще 2,68% акций ОАО "Красносельскстройматериалы" находится в коммунальной собственности).





Объединение активов двух цементных производств может облегчить долговое бремя, лямку которого уже давно тянет бюджет. Но, приняв такое решение, власти расписались в собственной неспособности продать какое-либо производство в стране иностранному инвестору.





Правительство предлагало ОАО "Красносельскстройматериалы" за 200 млн. долларов ирландскому концерну CRH. Инвестор отказался приобретать весь завод, выразив готовность купить его долю.





Сегодня нет иностранных инвесторов, готовых самостоятельно выживать в "благоприятном" белорусском инвестиционном климате. Отчаянные головы, безусловно, есть, но они готовы рискнуть лишь в доле с государством, (местными) властями или, что еще лучше, под крышей международных структур, кинуть которые власти страны попросту не посмеют: ЕБРР, МФК и т.д.





Последние вроде и не прочь предоставить финансирование и поучаствовать в очередных проектах на территории с сомнительной демократией, но их категорически не устраивают затянутые местной бюрократией сроки реализации проектов.





Выходит, что у Беларуси не остается иного выхода, как заимствовать деньги и "технологии" у Китая. Но в этом случае следует четко понимать, что китайская сторона предлагает технологический процесс, как минимум устаревший на один цикл.





За время созревания самих чиновников и подготовки всех необходимых документов, страстных обсуждений и доказывания электорату необходимости очередного займа у Китая, технология устаревает еще раз. Потом начинается собственно сама стройка, за время которой заложенное в проект оборудование уже становится антиквариатом.





После чего наступает последний этап – тонкой настройки неработающего производства, в период которого Минфин РБ рапортует о росте расходов на обслуживание внешнего госдолга.





Выглядит как замкнутый круг, разорвать который можно только волевым политическим решением: оставить попытки разгонять экономику и наращивать ВВП некой "уникальной белорусской моделью", которая, как показывает практика последних 15 лет, почему-то всегда выводит страну на ту самую "цементную" дорогу.