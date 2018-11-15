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Без наук – как без рук. Почему на Западе принято учиться всю жизнь, а у нас - нет

16.11.2018 17:38 — Разное | Ежедневник  
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Без наук – как без рук. Почему на Западе принято учиться всю жизнь, а у нас - нет

фото: depositphotos.com

Образование длиною в жизнь в Европе становится нормой, а у нас большинство людей перестают учиться после 25 лет.

«Вечный студент» — не смешной анахронизм, а наоборот, человек будущего, пишет Forbes. Профессии, еще недавно казавшиеся вечными, умирают на глазах, и вчерашним профессионалам приходится снова садиться за парту. А после повышения пенсионного возраста — уж точно.

Здесь есть проблема. Вернее, целых пять.

1. Большинство взрослых, в отличие от школьников и студентов, уже «все знают»: их голова полна информации, новые знания — последнее, о чем они мечтают.

2. Считается, что взрослому «поздно учиться». По оценке Boston Consulting Group, большинство людей в России не учатся после 25 лет, а затраты работодателей на обучение сотрудников в 10 раз ниже, чем в Европе.

3. Школьная система мотивации — оценки, экзамены, родительская похвала — на взрослого не действует.

4. Школа и вуз были много лет назад, взрослый разучился учиться, потерял этот навык.

5. Большинство взрослых учатся «из-под палки». На курсах или тренингах они оказываются по распоряжению работодателя.

В европейских странах эти проблемы давно известны: там уже много лет существует многоступенчатая система вовлечения взрослых в обучение. Те, кому от 25 до 60 лет, посещают краткосрочные курсы, кружки по интересам, мастерские или даже осваивают новые специальности. Взрослые ученики болеют обычными «детскими болезнями»: нет мотивации, дисциплины, не слушают учителя. Но есть у них и свои, взрослые проблемы. Как их решают? Вот несколько советов, взятых из практики западных образовательных центров.

Теория у вас какая-то голая

Учебный материал должен соответствовать возрасту и интересам учеников. Значит, со взрослыми людьми упор нужно делать на практические знания. Все, что рассказывает учитель, они должны уметь тут же, буквально выйдя из класса, применить в реальной жизни. Например, в университете немецкого города Дортмунда, где могут обучаться люди старше 50 лет, после пяти семестров лекций и семинаров пожилые студенты обязательно проходят практику и выполняют ту или иную работу по выбранной специальности (в Дортмунде можно получить образование по одному из шести направлений — социальная геронтология, социология, воспитательное дело, психология, философия и теология). В качестве мест практики университет предлагает общины, пансионаты для престарелых, детские сады, школы, организует общественные работы среди соседей по дому и т. д.

Будьте как дети

В некоторых странах взрослых людей буквально сажают за парту вместе с детьми. И это тоже отличный стимул заставить человека задуматься над собственным образованием. Так, главная цель одного из государственных образовательных проектов в Ирландии — вовлечь родителей в процесс школьного обучения. Взрослым ученикам рассказывают об образовательной системе Ирландии, объясняют, как выполнять домашние задания с детьми, помогают обрести уверенность, которая необходима родителям в общении с сотрудниками школьной администрации и учителями. Погружаясь в образовательный процесс, взрослые люди улучшают и собственные учебные навыки. Дети же в этой программе выполняют роль «крючка», за который тянут их родителей, чтобы вовлечь в дальнейшее обучение. Однажды включившись в процесс учебы ребенка, в семейное обучение, родители начинают осознавать, что у них есть собственный потенциал, и начинают задумываться о том, где и как им учиться самим.

Ученика надо схантить

Во многих западных странах среди взрослого населения ведут активную агитационную работу. Если человек, достигший вершин профессионального мастерства в одном направлении, сомневается, стоит ли ему получать новую специальность, «агитаторы» — а это, как правило, консультанты в сфере образования, — вдохновляют его и всячески мотивируют. Они приходят в компании, деловые сообщества и лично знакомятся с людьми. Такую поддержку можно получить даже по телефону или в электронной переписке. Девиз консультантов — «Учиться никогда не поздно» («It is always a good time to learn»). Консультанты также доводят до людей информацию о том, где можно учиться, как и чему. Так, Словенский институт по вопросам образования взрослых открыл по всей стране сеть консультационных центров, в которых работают опытные наставники. Эта сеть призвана объединить как можно больше местных образовательных центров, тренеров и репетиторов, специализирующихся на курсах для взрослых. Все они помогают уже давно работающим людям «научиться учиться», способствуют тому, чтобы взрослые ученики могли в любое время оценить качество своих знаний и подтвердить квалификации, полученные раньше.

В Швеции такая обязанность возложена на социальных работников. Они совершают так называемые «мотивационные посещения» людей, которые не готовы или не хотят продолжать свое образование. Такую же серьезную работу проделывают и в Финляндии, где система обучения подразделяется на несколько видов: формальное, неформальное и свободное бесплатное (liberal education). Финны в любом возрасте могут пройти самые разные курсы — от изучения иностранных языков, информационных технологий, искусства и ремесел до занятий спортом.

Учитесь на здоровье

Учиться полезно не только для профессиональной востребованности, но и для здоровья, чтобы оставаться в хорошей физической форме, — об этом говорится в итоговом докладе Европейской комиссии, вышедшем в 2015 году (в нем анализируется политика обучения взрослых людей и ее эффективность в Европе). Люди старше среднего возраста, которые продолжают учиться в профессиональном плане, более ответственно воспринимают важную для них медицинскую информацию — диагнозы, назначения врачей, в том числе при таких продолжительных и требующих соблюдения режима и особого питания заболеваниях, как, например, сахарный диабет.

И в заключение. Уже сейчас очевидно, что традиционная образовательная модель уходит в прошлое. Сегодня, чтобы стать экспертом в том или ином вопросе, не нужно пять лет изучать теорию: любые знания устаревают, так как сокращаются жизненные циклы технологий, продуктов и даже отраслей. Поэтому задача минимум для каждого человека, независимо от возраста, — заставить себя учиться. Чему угодно — важны не столько знания, сколько сам процесс. Ведь даже работодатели уже давно стремятся нанимать не за конкретные компетенции, а за толерантность к неопределенности, способность быстро меняться и «пересобирать» себя.

 
 
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Образование длиною в жизнь в Европе становится нормой, а у нас большинство людей перестают учиться после 25 лет.
 
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