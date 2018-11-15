Лукашенко торпедирует приглашения в Ригу – а его все упрашивают

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– сказал– цитирует краткий ответегоПоехать в столицу Латвии глава Беларуси мог еще в мае 2015 года, когда там проходил саммит «Восточного партнерства». Но тогда через дипломатические каналы Минску дали понять, что визит Лукашенко нежелателен. Беларусь на саммите представил глава МИДТолько в феврале следующего года Лукашенко вычеркнули из черного списка невъездных в Евросоюз. После этого латвийские власти принялись активно зазывать его в гости.Осенью 2017 года посол Латвии в Беларусирассказал, что Лукашенко получил личные приглашения приехать в Ригу, а также в Брюссель – на очередной саммит «Восточного партнерства». Но глава государства там так и не появился.В июле этого года о готовящемся официальном визите Лукашенко в Ригу рассказал уже Макей.И вот глава Беларуси получил очередное настойчивое приглашение от экс-президента Латвии. Но конкретных обещаний так и не дал.Обиделся?