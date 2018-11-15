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"Яндекс" начал удалять контент в рамках "антипиратского меморандума"

16.11.2018 16:47 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
"Яндекс" начал удалять из поисковой выдачи ссылки на сайты с пиратским контентом в рамках подписанного с правообладателями меморандума по совместной борьбе с пиратством, сообщили в пресс-службе компании.

"Следуя достигнутым договоренностям, с 15 ноября "Яндекс" начал исключать из результатов поиска ссылки на страницы со спорным контентом, добавленные в специальный реестр по заявлениям правообладателей. Ссылки исчезают из поисковой выдачи в течение шести часов после попадания в реестр", - говорится в сообщении.

12 ноября стало известно о начале создания реестра пиратских ссылок по соглашению правообладателей и "Яндекса". В "Газпром-медиа" отметили, что не будут пока отзывать свои иски к поисковику, а посмотрят, насколько этот меморандум "будет работать".

1 ноября правообладатели подписали с компаниями "Яндекс", Mail.ru Group и Rambler меморандум по совместной борьбе с пиратством, в котором прописан механизм внесудебного разрешения споров. Согласно тексту документа, правообладатели в течение трех недель создадут реестр указателей страниц сайтов, на которых незаконно размещаются (используются) аудиовизуальные произведения или информация, необходимая для их получения. В меморандуме также указано, что администраторы интернет-сервисов в течение шести часов должны исключать ссылки с пиратским контентом из поисковой выдачи в РФ.


Иски к "Яндексу"

ООО "Парнас Медиа" ("Супер") и ООО "Телеканал ТВ3" просят суд обязать ООО "Яндекс" прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение принадлежащих им произведений на сайте поисковика, а также взыскать с компании 10 тыс. рублей по каждому заявлению в качестве компенсации за нарушение исключительного права и госпошлину в сумме 400 рублей.

В конце августа Мосгорсуд наложил предварительные обеспечительные меры в отношении "Яндекса" по просьбе телеканалов ТНТ, ТВ3, 2х2 и "Супер", согласно которым Роскомнадзор обязан прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование на yandex.ru ряда произведений. Речь идет о сериале "Домашний арест", проекте "Мистические истории", а также сериалах "Осторожно, земляне" и "Вне игры".

В ГПМ пояснили, что холдинг таким образом защитил свой контент от нелегального размещения на "Яндексе", который предлагает пользователям в сервисе "Яндекс.Видео" пиратские копии произведений.

Компания выполнила решение суда и удалила пиратский контент, объяснив это тем, что блокировка сервиса "Яндекс.Видео" могла привести к недоступности всего поисковика. Однако в "Яндексе" посчитали требования телеканалов необоснованными и не соответствующими законодательству и оспорили решение о блокировке в Мосгорсуде.

Впоследствии суд отказал поисковику в снятии обеспечительных мер, отклонив все жалобы и заявления компании.

 
 
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"Яндекс" начал удалять из поисковой выдачи ссылки на сайты с пиратским контентом.
 
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Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
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Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
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Светлы шлях
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