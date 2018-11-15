ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Житель Слонима занял у друзей 100 тысяч долларов и исчез. Юристы рассказали, что делать в такой ситуации

16.11.2018 17:49 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

У слонимчанина Алексея в 2011 году знакомый занял 55 тысяч долларов. Три года тот обещал отдать долг, но в итоге попросту пропал. Параллельно парень узнал, что знакомый взял деньги еще у четырех человек — общая сумма составила около 100 тысяч долларов. Мужчину ищет милиция. FINANCE.TUT.BY разбирался, как не попасть в подобную ситуацию, и грамотно одалживать средства.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Алексей (фамилию не указываем по просьбе героя) вспоминает, что со слонимчанином Андреем он был знаком достаточно давно. Тот занимался продажей игровых консолей и держал соответствующий магазин в Минске. В марте 2010 года Алексей попросил у него взаймы 12 тысяч долларов — понадобилось срочно купить партию товара, которую отдавали с большой скидкой.

— Деньги он не вернул и объяснил это тем, что поставка партии задерживается. Попросил еще раз взаймы, обещал отдать все с большими процентами. Сумму разделили на две части в 20 и 23 тысячи долларов, все оформили нотариально.

Парень вспоминает, что «Андрей в тот момент жил „на широкую ногу“, хорошо одевался, имел личного водителя с авто, часто посещал увеселительные заведения и арендовал трехкомнатную квартиру в самом центре Минска». Поэтому «сомнений в благонадежности знакомого не возникало».

Позже Андрей сообщил, что перевозчик, который якобы вез из Москвы игровые консоли, попал в аварию и погиб. Понадобились дополнительные деньги — парень не мог забрать товар, поэтому необходимо было «отбить» стоимость заказанного.

— Я ему деньги больше не дал, поэтому он сначала обратился к моему брату, а позже к общим знакомым. У них он занимал деньги в 2011 и в 2013 годах, при этом постоянно обещал вернуть с хорошими процентами и придумывал новую историю: то арестовали фуру его отца, который вез из Польши приставки, то кинул поставщик, которому он якобы передал деньги в Москву.

В 2014 году Андрей перестал выходить на связь. По словам Алексея, на сегодня Андрей должен всем пострадавшим 103 тысячи долларов. В марте этого года в отношении должника завели уголовное дело. По некоторой информации, он находится в России. 

Пострадавшие пытались связаться с Андреем через его отца, но не получилось. 10 октября Алексей получил уведомление о приостановлении предварительного следствия, так как Андрея до сих пор не нашли.

Юристы: «Вернуть деньги будет непросто»

За комментарием, что можно сделать в подобной ситуации, мы обратились к Юлии Ошмян, адвокату адвокатского бюро «РЕВЕРА».

По словам Юлии, вернуть деньги в данной ситуации будет в любом случае непросто.

— Если есть подозрения, что он находится в России, следователь может направлять туда поручение на проведение следственных действий и розыска должника. К слову, такие же поручения могут быть направлены и в другие страны, с которыми в Беларуси есть соглашения о правовой помощи по уголовным делам, — объясняет адвокат.

Эксперт отмечает, что в рамках уголовного дела потерпевшие могут подать заявление о признании гражданскими истцами и предъявить гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением.

— Но надо понимать, что даже если суд привлечет должника к уголовной ответственности и удовлетворит гражданский иск, это автоматически не будет означать погашение долга. Опять же, понадобится процедура принудительного исполнения. Если есть имущество у должника — на него можно обращать взыскание. Если нет имущества никакого — долг может гаситься за счет отчислений из зарплаты по месту работы должника, отбывающего наказание.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Рекомендации для тех, кто дает деньги в долг

По просьбе FINANCE.TUT.BY адвокаты из бюро «РЕВЕРА» подготовили рекомендации для тех, кто планирует давать деньги в долг и рассчитывает на их возврат.

1. Лучший способ избежать проблем с возвратом долга — вообще не давать в долг.

Или давать в долг только ту сумму, которую не боитесь потерять навсегда. Надо понимать, что нет какого-то универсального рецепта, который позволит на 100% защитить кредитора от риска невозврата долга. Даже получение решения суда о взыскании долга не означает, что фактически он будет возвращен. Это только 50% успеха, фактическое взыскание происходит в рамках исполнительного производства, которое может длиться достаточно долго, если у должника нет активов.

2. Прежде чем давать в долг более-менее крупную сумму, лучше проверить потенциального должника.

Причем, проверять надо наличие активов у него, а не внешние признаки - «живет на широкую ногу, ездит с водителем, посещает увеселительные заведения». Практика показывает, что в таких именно случаях должник является ненадежным, т.к. полученные деньги спускает на ветер, а не создает добавленную стоимость.

Проверять контрагента-физлицо можно, например, следующим образом:

— попросить должника предоставить выписку в кадастровом агентстве о принадлежащем ему недвижимом имуществе и обременениях (например, залог и арест) на это имущество. Такую информацию кредитору просто так не дадут, но могут дать адвокату;

— попросить должника предоставить справку из ГАИ о зарегистрированных за ним транспортных средствах и обременениях на них (по запросу кредитора такую информацию ГАИ не даст, может дать информацию только собственнику);

— попросить должника предоставить справку с места работы с указанием зарплаты за последние 6 месяцев и периода работы в компании;

— попросить должника предоставить информацию о том, состоит ли он в браке (если состоит, может получиться, что есть брачный договор, по которому он не имеет никаких активов, и вместо него всё имущество принадлежит супругу (супруге)). 

Если должник наотрез отказывается предоставлять такую информацию, это повод задуматься. Возможно, у него нет ничего за душой, или он не хочет, чтобы кредитор знал о его активах. Добросовестные должники обычно хоть и нехотя, но предоставляют такую информацию.

3. Если срок возврата долга наступил, но должник не возвращает долг, нужно обращаться в суд.

Нет смысла тянуть, если должник постоянно находит какие-то оправдания, просит «чуть-чуть подождать». Скорее всего, это просто затягивание времени, пока должник избавляется от своих активов. Плюс, надо помнить про сроки давности: в суд надо обращаться своевременно, чтобы не пропустить сроки исковой давности (3 года с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушенном праве).

Если есть основания полагать, что должник может уклониться от исполнения решения суда, то при подаче иска есть смысл попросить суд применить меры обеспечения: ограничить должнику право на выезд, наложить арест на его имущество, денежные средства в банках, запретить снимать с учета в ГАИ транспортные средства, продавать недвижимость и т.п.). В дальнейшем, такие меры помогут более быстро и эффективно провести процедуру принудительного исполнения.

Читайте также
«Поставили на счетчик». Мужчина обратился к брокерам, чтобы получить кредит, и попал на деньги
Экс-претендентка на титул «Мисс Минск — 2018» несколько месяцев не отдает зарплату своим сотрудникам
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У слонимчанина Алексея в 2011 году знакомый занял 50 тысяч долларов. Три года тот обещал отдать долг, но в итоге попросту пропал. FINANCE.TUT.BY разбирался, как не попасть в...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Нагуляли жирок»: в рыбхозах Беларуси ловят карпов и толстолобиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика