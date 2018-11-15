Житель Слонима занял у друзей 100 тысяч долларов и исчез. Юристы рассказали, что делать в такой ситуации

У слонимчанина Алексея в 2011 году знакомый занял 55 тысяч долларов. Три года тот обещал отдать долг, но в итоге попросту пропал. Параллельно парень узнал, что знакомый взял деньги еще у четырех человек — общая сумма составила около 100 тысяч долларов. Мужчину ищет милиция. FINANCE.TUT.BY разбирался, как не попасть в подобную ситуацию, и грамотно одалживать средства.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Алексей (фамилию не указываем по просьбе героя) вспоминает, что со слонимчанином Андреем он был знаком достаточно давно. Тот занимался продажей игровых консолей и держал соответствующий магазин в Минске. В марте 2010 года Алексей попросил у него взаймы 12 тысяч долларов — понадобилось срочно купить партию товара, которую отдавали с большой скидкой.

— Деньги он не вернул и объяснил это тем, что поставка партии задерживается. Попросил еще раз взаймы, обещал отдать все с большими процентами. Сумму разделили на две части в 20 и 23 тысячи долларов, все оформили нотариально.

Парень вспоминает, что «Андрей в тот момент жил „на широкую ногу“, хорошо одевался, имел личного водителя с авто, часто посещал увеселительные заведения и арендовал трехкомнатную квартиру в самом центре Минска». Поэтому «сомнений в благонадежности знакомого не возникало».

Позже Андрей сообщил, что перевозчик, который якобы вез из Москвы игровые консоли, попал в аварию и погиб. Понадобились дополнительные деньги — парень не мог забрать товар, поэтому необходимо было «отбить» стоимость заказанного.

— Я ему деньги больше не дал, поэтому он сначала обратился к моему брату, а позже к общим знакомым. У них он занимал деньги в 2011 и в 2013 годах, при этом постоянно обещал вернуть с хорошими процентами и придумывал новую историю: то арестовали фуру его отца, который вез из Польши приставки, то кинул поставщик, которому он якобы передал деньги в Москву.

В 2014 году Андрей перестал выходить на связь. По словам Алексея, на сегодня Андрей должен всем пострадавшим 103 тысячи долларов. В марте этого года в отношении должника завели уголовное дело. По некоторой информации, он находится в России.

Пострадавшие пытались связаться с Андреем через его отца, но не получилось. 10 октября Алексей получил уведомление о приостановлении предварительного следствия, так как Андрея до сих пор не нашли.

Юристы: «Вернуть деньги будет непросто»

За комментарием, что можно сделать в подобной ситуации, мы обратились к Юлии Ошмян, адвокату адвокатского бюро «РЕВЕРА».

По словам Юлии, вернуть деньги в данной ситуации будет в любом случае непросто.

— Если есть подозрения, что он находится в России, следователь может направлять туда поручение на проведение следственных действий и розыска должника. К слову, такие же поручения могут быть направлены и в другие страны, с которыми в Беларуси есть соглашения о правовой помощи по уголовным делам, — объясняет адвокат.

Эксперт отмечает, что в рамках уголовного дела потерпевшие могут подать заявление о признании гражданскими истцами и предъявить гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением.

— Но надо понимать, что даже если суд привлечет должника к уголовной ответственности и удовлетворит гражданский иск, это автоматически не будет означать погашение долга. Опять же, понадобится процедура принудительного исполнения. Если есть имущество у должника — на него можно обращать взыскание. Если нет имущества никакого — долг может гаситься за счет отчислений из зарплаты по месту работы должника, отбывающего наказание.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Рекомендации для тех, кто дает деньги в долг

По просьбе FINANCE.TUT.BY адвокаты из бюро «РЕВЕРА» подготовили рекомендации для тех, кто планирует давать деньги в долг и рассчитывает на их возврат.

1. Лучший способ избежать проблем с возвратом долга — вообще не давать в долг.

Или давать в долг только ту сумму, которую не боитесь потерять навсегда. Надо понимать, что нет какого-то универсального рецепта, который позволит на 100% защитить кредитора от риска невозврата долга. Даже получение решения суда о взыскании долга не означает, что фактически он будет возвращен. Это только 50% успеха, фактическое взыскание происходит в рамках исполнительного производства, которое может длиться достаточно долго, если у должника нет активов.

2. Прежде чем давать в долг более-менее крупную сумму, лучше проверить потенциального должника.

Причем, проверять надо наличие активов у него, а не внешние признаки - «живет на широкую ногу, ездит с водителем, посещает увеселительные заведения». Практика показывает, что в таких именно случаях должник является ненадежным, т.к. полученные деньги спускает на ветер, а не создает добавленную стоимость.

Проверять контрагента-физлицо можно, например, следующим образом:

— попросить должника предоставить выписку в кадастровом агентстве о принадлежащем ему недвижимом имуществе и обременениях (например, залог и арест) на это имущество. Такую информацию кредитору просто так не дадут, но могут дать адвокату;

— попросить должника предоставить справку из ГАИ о зарегистрированных за ним транспортных средствах и обременениях на них (по запросу кредитора такую информацию ГАИ не даст, может дать информацию только собственнику);

— попросить должника предоставить справку с места работы с указанием зарплаты за последние 6 месяцев и периода работы в компании;

— попросить должника предоставить информацию о том, состоит ли он в браке (если состоит, может получиться, что есть брачный договор, по которому он не имеет никаких активов, и вместо него всё имущество принадлежит супругу (супруге)).

Если должник наотрез отказывается предоставлять такую информацию, это повод задуматься. Возможно, у него нет ничего за душой, или он не хочет, чтобы кредитор знал о его активах. Добросовестные должники обычно хоть и нехотя, но предоставляют такую информацию.

3. Если срок возврата долга наступил, но должник не возвращает долг, нужно обращаться в суд.

Нет смысла тянуть, если должник постоянно находит какие-то оправдания, просит «чуть-чуть подождать». Скорее всего, это просто затягивание времени, пока должник избавляется от своих активов. Плюс, надо помнить про сроки давности: в суд надо обращаться своевременно, чтобы не пропустить сроки исковой давности (3 года с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушенном праве).

Если есть основания полагать, что должник может уклониться от исполнения решения суда, то при подаче иска есть смысл попросить суд применить меры обеспечения: ограничить должнику право на выезд, наложить арест на его имущество, денежные средства в банках, запретить снимать с учета в ГАИ транспортные средства, продавать недвижимость и т.п.). В дальнейшем, такие меры помогут более быстро и эффективно провести процедуру принудительного исполнения.

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