|
Вы видели сайт президента Беларуси? В 2019 году на него потратят $700 000
>
Журналист и блогер Виктор Малишевский опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, что в сайт беларуского президента в 2018 году было вложено около 150 000 долларов.
А теперь давайте вспомним, как выглядит сайт президента Беларуси
Что очень важно, на сайте президента есть версия для слабовидящих
И даже беларускоязычная версия!
Редакции KYKY кажется, что компании, которые утверждали, что беларуская мова на упаковках товаров, сильно удорожает выпуск, наняли того же бухгалтера, который считал эту смету. Впрочем, подождём следующего года – возможно, сайт президента нас всех удивит.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналист и блогер Виктор Малишевский опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, что в сайт беларуского президента в 2018 году было вложено около 150 000...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)