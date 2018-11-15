Вы видели сайт президента Беларуси? В 2019 году на него потратят $700 000

Журналист и блогер Виктор Малишевский опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, что в сайт беларуского президента в 2018 году было вложено около 150 000 долларов.



И правда, в государственной программе развития цифровой экономики и информационного общества , мы нашли пункт 67: «Проектирование и внедрение современных технических решений для интернет-портала Президента Республики Беларусь» и увидели, что действительно на сайт президента в 2018 году было отведено из казны около 140 тысяч долларов (300 тысяч рублей). Но это еще не все – в 2019 году на развитие сайта президента потратят почти в пять раз больше, 700 тысяч долларов (1 500 000 рублей). В прошлом, 2017 году на техподдержку сайта президента потратили всего 272 112 рублей – примерно 128 000 долларов.

А теперь давайте вспомним, как выглядит сайт президента Беларуси

Что очень важно, на сайте президента есть версия для слабовидящих

И даже беларускоязычная версия!

Редакции KYKY кажется, что компании, которые утверждали, что беларуская мова на упаковках товаров, сильно удорожает выпуск, наняли того же бухгалтера, который считал эту смету. Впрочем, подождём следующего года – возможно, сайт президента нас всех удивит.