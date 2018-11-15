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Улица Маркса станет почти пешеходной

16.11.2018 16:59 — Разное | KYKY  
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Сегодня в Беларуси провели архитектурно-градостроительный совет при главном архитекторе Минска. Мы уже писали, что на этом событии архитекторы БНТУ представили свой вариант моста через Свислочь, а теперь, по информации TUT.by, рассказываем, какую концепцию предложили для обустройства улицы Карла Маркса. 

Концепцию улицы  разработала Белорусская ассоциация экспертов и сюрвейеров на транспорте. Презентовал ее председатель организации Юрий Важник. Он сразу отметил, что сейчас Карла Маркса – это по сути гараж, потому что две полосы движения тут постоянно заставлены машинами, а для движения остается только одна. Этот недостаток хотят искоренить: концепция проекта предполагает, что большая часть улицы будет отдана пешеходам, а не машинам. Небольшие участки для парковки авто останутся возле «Грюнвальда» и Минэнерго – для движения машин на Маркса будет полоса в одну сторону. Она как минимум нужна для жителей и для подвоза товаров к домам и общественным объектам. Заезды во дворы сохраняются.


Члены архитектурного совета практически единодушно поддержали предложенную концепцию.  Сейчас Мингорисполком сможет подготовить решение об определении коммунального заказчика реконструкции, после чего можно будет делать проект и приступать к работам.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Беларуси провели архитектурно-градостроительный совет при главном архитекторе Минска. Мы уже писали, что на этом событии архитекторы БНТУ представили...
 
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