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Улица Маркса станет почти пешеходной
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Сегодня в Беларуси провели архитектурно-градостроительный совет при главном архитекторе Минска. Мы уже писали, что на этом событии архитекторы БНТУ представили свой вариант моста через Свислочь, а теперь, по
Члены архитектурного совета практически единодушно поддержали предложенную концепцию. Сейчас Мингорисполком сможет подготовить решение об определении коммунального заказчика реконструкции, после чего можно будет делать проект и приступать к работам.
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Сегодня в Беларуси провели архитектурно-градостроительный совет при главном архитекторе Минска. Мы уже писали, что на этом событии архитекторы БНТУ представили...
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