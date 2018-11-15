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ALEKSEEV впервые рассказал о своей девушке и представил трогательный сингл
Певец ALEKSEEV написал исповедь на официальной странице в Инстаграм. Артист впервые рассказал об истории своей любви - отношениях, длиною в семь с половиной лет, которым посвятил новый сингл "Как ты там". Премьера состоялась сегодня, 16 ноября.
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Певец ALEKSEEV написал исповедь на официальной странице в Инстаграм. Артист впервые рассказал об истории своей любви - отношениях, длиною в семь с половиной лет,...
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