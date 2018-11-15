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ВВП Беларуси в январе-октябре вырос на 3,5% - Белстат

16.11.2018 17:14 — Разное | Интерфакс  
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Валовой внутренний продукт (ВВП) Беларуси в январе-октябре 2018 года составил в текущих ценах Br100,6 млрд, что в сопоставимых ценах на 3,5% больше, чем в январе-октябре 2017 года, говорится в сообщении Белстата.

Темп роста ВВП в текущем году постепенно замедляется: 5,1% в первом квартале, 4,8% в январе-апреле, 4,7% в январе-мае, 4,5% в январе-июне, 4,4% в январе-июле. По итогам января-сентября прирост ВВП составлял 3,7%.

Индекс-дефлятор ВВП в январе-октябре текущего года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 112,5% (в январе-сентябре 112,4%).

ВВП Беларуси в 2017 году вырос на 2,4% при прогнозе 1,7% после снижения на 2,6% в 2016 году и на 3,9% в 2015 году.

По целевому прогнозу белорусских властей, в 2018 году прирост ВВП должен составить не менее 3,5%, индекс-дефлятор ВВП - 107,2%. Минэкономики оценивает рост ВВП в текущем году на уровне 3,7%.

Ранее также сообщалось, что миссия МВФ по Беларуси по итогам ежегодных консультаций, которые завершились 15 ноября, снизила оценку роста ВВП Беларуси до 3,5-3,7% в 2018 году (в октябрьском World Economic Outlook 4%) и 2,5% в 2019 году (3,1%).

Правительство Беларуси в целевом проекте макропрогноза на 2019 год ожидает роста ВВП страны на уровне 4%.

 
 
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Валовой внутренний продукт (ВВП) Беларуси в январе-октябре 2018 года составил в текущих ценах Br100,6 млрд, что в сопоставимых ценах на 3,5% больше, чем в январе-октябре 2017...
 
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