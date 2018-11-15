Президент подписал закон об органических продуктах

Александр Лукашенко подписал закон "О производстве и обращении органической продукции", сообщил Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь.





Документ определяет органическую продукцию как продукты растительного, животного и микробиологического происхождения, предназначенные для употребления человеком в пищу или использования в качестве корма для животных, продовольственное сырье, предназначенное для производства пищевых продуктов, семена, полученные в результате производства органической продукции.

В понятие "обращение органической продукции" входят хранение, транспортировка и реализация органической продукции.

Установлено, что органическая продукция должна быть отделена от неорганической на всех этапах ее производства. Одновременное производство одного вида органической и неорганической продукции допускается при условии недопущения контакта, смешивания данных видов продукции.

Законом определены требования к процессам производства, а также к обращению органической продукции.

В частности, при производстве органической продукции запрещается:

использовать земельные участки, водные объекты и (или) их части, подвергшиеся загрязнению отходами, химическими и радиоактивными веществами;

применять химические удобрения, химические средства защиты растений, другие синтезированные химическим путем средства;

применять ионизирующее излучение.

Закон вводит добровольную сертификацию органической продукции и процессов ее производства, которая проводится на соответствие госстандартам Беларуси, устанавливающим требования к органической продукции, и техническим кодексам установившейся практики, устанавливающим требования к процессам производства такой продукции.

При наличии сертификата соответствия Национальной системы подтверждения соответствия, выданного в отношении органической продукции и процессов ее производства при добровольной сертификации, юр- и физлица включаются в реестр производителей органической продукции. Реестр будет размещен на официальном сайте Государственного комитета по стандартизации.

Также производители органической продукции получат право наносить знак "Органический продукт" на потребительскую или транспортную упаковку.

Основные положения Закона вступают в силу через год после его официального опубликования.