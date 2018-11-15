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Теория везения, или как повысить свою удачливость

16.11.2018 18:00 — Разное | Ежедневник  
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Теория везения, или как повысить свою удачливость

Цель — это ловушка. Вам нужна система, а не цели.

Скотт Адамс — популярный американский спикер и художник комиксов, написал книгу «Теория везения. Практическое пособие по повышению вашей удачливости», которая стала бестселлером. Предлагаем вам 26 цитат из этой книги, в которых Адамс раскрывает секреты везения и делится своей формулой удачи.

1. Успех — это комбинация мечты, везения, упорного труда, решительности, ума и желания рисковать.

2. С каждым новым знанием и с расширением связей наша стоимость на рынке возрастает.

3. Великодушные люди в первую очередь заботятся о себе. Фактически — это ваша обязанность. Миру вы нужны в лучшем виде.

4. Самый простой способ управлять мироощущением — потреблять как можно больше позитивной информации.

5. Отличная стратегия, чтобы добиться успеха в жизни, — стать лучшим в чем-то и позволить этому чувству толкать вас на новые и более серьезные победы. Привычку к успеху можно формировать.

6. Формула успеха: каждый приобретенный навык вдвое увеличивает шансы на успех.

7. В нас заложена возможность стать тем, кого мы играем. Мы имитируем до тех пор, пока у нас не получается по-настоящему. Наша сущность не меняется, но мы быстро схватываем манеры и привычки, связанные с определенным статусом или позицией.

8. Один из лучших советов, которые я когда-либо слышал, звучит так: «Если хочешь достигнуть успеха, узнай цену и заплати». Звучит обыденно и очевидно, но если задуматься, тут заложена большая мудрость.

9. Держитесь подальше от тех, кто вынимает из вас душу. Вы имеете право тянуться к счастью, равно как и убегать от людей, которые от него отказываются.

10. Во все, что мы делаем, вовлечена психология.

11. Управлять своей энергией все равно что управлять бюджетом компании.

12. Зная, что у человеческого мозга есть возможность перенимать чужие привычки и пропитываться энергией других людей, вы можете буквально запрограммировать себя так, как вы хотите. Просто найдите человека, который олицетворяет ваше представление о том, каким вы хотите стать, и проводите с ним как можно больше времени, только не нарушайте границ этого человека, не похищайте и не преследуйте его. И тогда вы позаимствуете у него хорошие черты.

13. Никто не хочет поверить, что формула радости сводится к простым вещам: контролю режима дня, мечтаниям, правильному питанию и ежедневной занятости.

14. Главный виновник вашего плохого настроения — недостача одного из компонентов большой пятерки: свободный график работы, воображение, сон, диета и спортивные тренировки.

15. Исследования показывают, что человек автоматически начинает считать вас другом, как только вы поделитесь секретом. Это кратчайший путь понравиться человеку и заставить вам доверять. Хитрость в том, что секрет должен быть безопасным.

16. Чем больше ты знаешь, тем больше ты можешь узнать.

17. Кажется, так устроено, что люди должны сначала позаботиться о себе, потом о своей семье, племени, стране, затем о мире, именно в этом порядке.

18. Не относитесь к новостям как к информации. Думайте о них как об источнике энергии.

19. Феномен улыбки — часть большого и очень полезного процесса, который сначала можно имитировать, пока настоящая улыбка не войдет в привычку.

20. Успех приносит уверенность, а уверенность подавляет стеснительность.

21. Я пришел к убеждению, что успех в чем-то одном распространяется на все остальное. Вы можете начать с вещей, которые можно освоить, постоянно практикуясь. Как только вы добьетесь результатов в нескольких незначительных вещах, таких как хобби или спорт, привычка к успеху останется с вами и поможет вам в более важных делах.

22. Лучше всего — это всегда быть в поиске лучшей участи. У лучшей участи свой график. Я понял это так: твоя работа — это не твоя работа, а твоя работа — это искать лучшую работу.

23. Более успешные люди, как правило, истолковывают свои самие яркие неудачи в благоприятном свете, и это оставляет впечатление, что они обладают какой-то волшебной силой, которой нет у вас.

24. И всегда помните, что неудача — это ваш товарищ. Это сырье для успеха. Призывайте ее. Учитесь у нее. И не дайте ей уйти, пока не залезете ей в карман. Это система.

25. Цель — это ловушка. Вам нужна система, а не цели. Для нашего с вами удобства давайте будем считать цель специфической задачей, которую в будущем вы решите или нет. А система — это что-то, что вы делаете на постоянной основе, что повышает шансы стать счастливым в долгосрочной перспективе. Если вы делаете что-то каждый день, это система. Если это то, что вы желаете получить в будущем, — это цель.

26. Книги автоматически нас меняют, как любой другой опыт. И если книга помогает вам увидеть мир с более практичной стороны или увеличить уровень энергии, она станет инструментом, с помощью которого вы сможете ковать свое личное счастье.

КнигиКратко

 
 
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