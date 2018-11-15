TUT.BY стал информационным партнером II Европейских игр 2019 года в Минске

Фонд «Дирекция II Европейских игр 2019 года» и портал TUT.BY дали старт совместному проекту Sport Ambassadors. Подписи под соглашением поставили директор фонда Георгий Катулин и генеральный директор ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» Людмила Чекина.



Георгий Катулин и Людмила Чекина. Фото: minsk2019.by

Новый информационный проект направлен на стимулирование интереса жителей Беларуси к предстоящему мультиспортивному событию, на популяризацию видов спорта, включенных в программу Европейских игр, повышение авторитета белорусского спорта и имиджа страны в международном медиа-пространстве. Предусмотрено, что участники проекта выступят также послами Игр во время крупных международных соревнований, проводимых за пределами Беларуси.

— Подписывая документ о продвижении форума на медиаресурсе TUT.BY, мы абсолютно уверены, что «Информационные послы» дойдут до самых отдаленных уголков нашей страны и повысят там интерес ко II Европейским играм, — сказал Георгий Катулин.



Фото: minsk2019.by

— Такие события, как Европейские игры — это то, что будут помнить поколения. Для TUT.BY участие в качестве информационного партнера в столь грандиозном событии — большая честь. Постараемся проявить все свои лучшие профессиональные качества и показать новые высокие технологии в информационном освещении II Европейских игр. Мы очень гордимся тем, что Беларусь стала площадкой для проведения таких знаковых соревнований, ждем их с нетерпением как простые болельщики. Мы уже начали готовиться к этому празднику. Думаю, что подобные мероприятия побуждают миллионы юношей и девушек стремиться к достижению успехов в спорте, и если не стать атлетом-олимпийцем, то хотя бы обрести хорошую физическую форму, — отметила Людмила Чекина.



Людмила Чекина. Фото: minsk2019.by

Напомним, Дирекцией уже с успехом реализуется другой информационный проект, в рамках которого выдающимся белорусским и зарубежным личностям из мира спорта, искусства и культуры присваивается почетное звание «Звездный посол II Европейских игр 2019 года». Цели этого проекта — продвижение и формирование положительного имиджа Игр в стране и за ее пределами, привлечение общественного внимания к их идеям, стимулирование интереса жителей Беларуси и мировой общественности к мультиспортивному событию, а также популяризация видов спорта, включенных в программу форума.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года в 15 видах спорта: бадминтон, баскетбол 3×3, бокс, борьба (греко-римская, вольная, женская), велосипедный спорт (трек и шоссе), гимнастика (спортивная, художественная, акробатика, аэробика и прыжки на батуте), гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, карате, легкая атлетика, самбо, стрельба из лука, стрельба (пулевая и стендовая), настольный теннис, пляжный футбол.