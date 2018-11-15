ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

TUT.BY стал информационным партнером II Европейских игр 2019 года в Минске

16.11.2018 18:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Фонд «Дирекция II Европейских игр 2019 года» и портал TUT.BY дали старт совместному проекту Sport Ambassadors. Подписи под соглашением поставили директор фонда Георгий Катулин и генеральный директор ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» Людмила Чекина.


Георгий Катулин и Людмила Чекина. Фото: minsk2019.by

Новый информационный проект направлен на стимулирование интереса жителей Беларуси к предстоящему мультиспортивному событию, на популяризацию видов спорта, включенных в программу Европейских игр, повышение авторитета белорусского спорта и имиджа страны в международном медиа-пространстве. Предусмотрено, что участники проекта выступят также послами Игр во время крупных международных соревнований, проводимых за пределами Беларуси.

— Подписывая документ о продвижении форума на медиаресурсе TUT.BY, мы абсолютно уверены, что «Информационные послы» дойдут до самых отдаленных уголков нашей страны и повысят там интерес ко II Европейским играм, — сказал Георгий Катулин.


Фото: minsk2019.by

— Такие события, как Европейские игры — это то, что будут помнить поколения. Для TUT.BY участие в качестве информационного партнера в столь грандиозном событии — большая честь. Постараемся проявить все свои лучшие профессиональные качества и показать новые высокие технологии в информационном освещении II Европейских игр. Мы очень гордимся тем, что Беларусь стала площадкой для проведения таких знаковых соревнований, ждем их с нетерпением как простые болельщики. Мы уже начали готовиться к этому празднику. Думаю, что подобные мероприятия побуждают миллионы юношей и девушек стремиться к достижению успехов в спорте, и если не стать атлетом-олимпийцем, то хотя бы обрести хорошую физическую форму, — отметила Людмила Чекина.


Людмила Чекина. Фото: minsk2019.by

Напомним, Дирекцией уже с успехом реализуется другой информационный проект, в рамках которого выдающимся белорусским и зарубежным личностям из мира спорта, искусства и культуры присваивается почетное звание «Звездный посол II Европейских игр 2019 года». Цели этого проекта — продвижение и формирование положительного имиджа Игр в стране и за ее пределами, привлечение общественного внимания к их идеям, стимулирование интереса жителей Беларуси и мировой общественности к мультиспортивному событию, а также популяризация видов спорта, включенных в программу форума.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года в 15 видах спорта: бадминтон, баскетбол 3×3, бокс, борьба (греко-римская, вольная, женская), велосипедный спорт (трек и шоссе), гимнастика (спортивная, художественная, акробатика, аэробика и прыжки на батуте), гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, карате, легкая атлетика, самбо, стрельба из лука, стрельба (пулевая и стендовая), настольный теннис, пляжный футбол.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 76
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фонд "Дирекция II Европейских игр 2019 года" и портал TUT.BY дали старт совместному проекту Sport Ambassadors"
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минской области землю будут продавать только тем, кто не стоит в жилищной очереди
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика