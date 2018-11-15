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Александр Карпов из ДМБ «Прибор» ОАО «Николаевка» с детства любил работу на земле

16.11.2018 — Разное | Газета Авангард  
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Александр Карпов из ДМБ «Прибор» ОАО «Николаевка» с детства любил работу на земле

Согласитесь, отрасль сельского хозяйства мы чаще всего ассоциируем с такими профессиями, как, например, оператор машинного доения или механизатор. Вместе с тем успешный технологический процесс во многом зависит и от слесарей.

Сегодня мы расскажем о слесаре ДМБ «Прибор» ОАО «Николаевка» Александре Карпове. Вырос он в многодетной семье, с детства любил работу на земле, а потому, в отличие от старших братьев и сестер, не уехал из сельской местности. Признается, что покидать малую родину даже мысли не было, он всегда знал, что будет трудиться именно в сельском хозяйстве. Тем более его отец работает механизатором в ОАО «Николаевка», а мать – оператором машинного доения.

Александр трудится на доильно-молочном блоке практически с первого дня после запуска. И хотя в отрасли он человек новый, уже успел завоевать уважение коллег.
– Добросовестный, ответственный, теперь среди молодежи таких редко встретишь, – отмечает управляющий фермой Юрий Дегтярев. – А у слесаря работа далеко не самая легкая.

На ферму Александр приходит в 4.30 утра, после обеда уходит на небольшой отдых и возвращается на вечернюю дойку. Домой при таком плотном графике он попадает в лучшем случае в десять вечера, ведь слесарь в любой момент должен устранить неисправность, не нарушив производственный процесс.

Павел ЛЕНСКИЙ.
Фото автора.

 
 
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Согласитесь, отрасль сельского хозяйства мы чаще всего ассоциируем с такими профессиями, как, например, оператор машинного доения или механизатор....
 
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