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Геннадий Тилигузов из Кривска рассказывает о своей профессии

16.11.2018 — Разное | Газета Авангард  
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Геннадий Тилигузов из Кривска рассказывает о своей профессии

О себе Геннадий Тилигузов, механизатор КСУП «Кривск», как, впрочем, абсолютное большинство представителей его профессии, рассказывает с неохотой. Да и чему тут удивляться: работа у них такая, меньше говорить – больше делать. Ведь когда речь идет об агропромышленном комплексе, каждая минута на счету.

– Что тут расскажешь? Жизнь у меня простая, неразрывно связана с агрогородком Кривск. Как говорил главный герой моего любимого фильма «Белые Росы», родился тут, вырос, учился, женился тоже тут, здесь и работаю. В хозяйство пришел сразу после окончания школы, сперва был слесарем, затем отучился на тракториста, тружусь здесь уже более 20 лет, – скромно рассказывает Геннадий. – Во время уборочной страды четырежды садился за штурвал комбайна, был в числе тысячников.

Кстати, мужчина – выходец из настоящей династии аграриев: в сельском хозяйстве работали его отец, мать и дядя. Труд их постоянно был на виду, поэтому выбор будущей профессии для него неслучаен. Признается, что пока ни разу не пожалел, что связал свою жизнь с этой непростой, но жизненно важной отраслью.

Учитывая, что разговорить Геннадия Тилигузова мне, незнакомому человеку, оказалось не так просто, о механизаторе рассказала заместитель директора по идеологической работе сельхозпредприятия Светлана Лапицкая. По ее словам, Геннадий Михайлович – человек ответственный, трудолюбивый, который не только своей работой, но и отношениями с коллегами является примером для работников хозяйства.

Марина ЛУСЕВИЧ.
Фото автора.

 
 
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О себе Геннадий Тилигузов, механизатор КСУП «Кривск», как, впрочем, абсолютное большинство представителей его профессии, рассказывает с неохотой. Да...
 
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