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Школьница заявила об ограблении, чтобы получить новый телефон
16.11.2018 17:53 — Разное | Аргументы и факты
По тревоге поднялся личный состав районного отдела внутренних дел города. На место происшествия также отправились сотрудники других подразделений.
Правоохранители провели расследование, по итогам которого усомнились в том, что нападение вообще произошло. Сомнения оказались не напрасными. Выяснилось, что девочка выбросила вещи в лесополосе неподалеку, а историю с нападением выдумала, так как хотела получить новый мобильник, сообщает
За заведомо ложное сообщение о преступлении ребенка не привлекут к ответственности из-за возраста. Однако родителям грозит административная ответственность.
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Девочка из Гродно рассказала милиционерам, что неизвестный, вооруженный ножом, подошел к ней на улице и отобрал телефон, деньги, ключи и сережки.
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