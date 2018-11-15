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Школьница заявила об ограблении, чтобы получить новый телефон

16.11.2018 17:53 — Разное | Аргументы и факты  
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Школьница заявила об ограблении, чтобы получить новый телефон
Фото из открытых источников

По тревоге поднялся личный состав районного отдела внутренних дел города. На место происшествия также отправились сотрудники других подразделений.  

Правоохранители провели расследование, по итогам которого усомнились в том, что нападение вообще произошло. Сомнения оказались не напрасными. Выяснилось, что девочка выбросила вещи в лесополосе неподалеку, а историю с нападением выдумала, так как хотела получить новый мобильник, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Октябрьского РОВД города Марину БЕЛКО

За заведомо ложное сообщение о преступлении ребенка не привлекут к ответственности из-за возраста. Однако родителям грозит административная ответственность. 

Школьница заявила об ограблении, чтобы получить новый телефон
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Теги: Минск
 
 
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Девочка из Гродно рассказала милиционерам, что неизвестный, вооруженный ножом, подошел к ней на улице и отобрал телефон, деньги, ключи и сережки.
 
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