Школьница заявила об ограблении, чтобы получить новый телефон

По тревоге поднялся личный состав районного отдела внутренних дел города. На место происшествия также отправились сотрудники других подразделений.

Правоохранители провели расследование, по итогам которого усомнились в том, что нападение вообще произошло. Сомнения оказались не напрасными. Выяснилось, что девочка выбросила вещи в лесополосе неподалеку, а историю с нападением выдумала, так как хотела получить новый мобильник, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Октябрьского РОВД города Марину БЕЛКО.