Президент Азербайджана едет в Минск за новым оружием?

19 ноября в Минск с официальным визитом прибывает президент Азербайджана Ильхам Алиев. Это уже пятый официальный визит главы Азербайджана в Беларусь, Лукашенко в ответ четыре раза посещал Баку.

Накануне визита, 14 ноября, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял белорусского посла Геннадия Ахрамовича.





Оружие, Армения, ОДКБ. Что обсуждали Лукашенко и Алиев с послами перед визитом





Президент Азербайджана говорил про «хорошие показатели» в экономической сфере, про работу торговых представительств в Азербайджане и Беларуси, про «исключительную эффективность» промышленной кооперации. В общем, «те проекты, которые мы наметили с Александром Григорьевичем, реализованы». Об успехах глава Азербайджана рассказал тезисно, походя.

Но главным предметом обсуждения стала торговля оружием и взаимоотношения по линии Азербайджан-Беларусь-Армения.





«Немаловажным фактором наших отношений является сотрудничество в военно-технической сфере. Мы приобретаем военную технику в Беларуси и очень довольны качеством и показателями. Беларусь и в сфере военной промышленности демонстрирует очень высокий уровень, и мы намерены продолжать сотрудничество в военно-технической сфере, отметил Ильхам Алиев. - Правда, как вы знаете, в Армении это вызывает, скажу так, приступы психоза, что крайне удивительно, потому что Азербайджан закупает вооружение не только в Беларуси. Крупнейшим поставщиком военной техники в Азербайджан является Россия. Также мы в большом объеме приобретаем вооружение и технику в Турции, Израиле, Пакистане, европейских странах. Поэтому удивительно, что претензии предъявляются исключительно Беларуси».





Руководитель Азербайджана объяснил претензии Еревана к Минску «проявлением комплекса неполноценности в Армении по отношению к Беларуси»:





- И Беларусь, и Армения обрели независимость в одно и то же время. Сегодня Армения является одной из беднейших стран мира и находится на дне, и яркий тому показатель — это то, что власть, которая 20 лет эксплуатировала свой народ и разграбляла его, была сметена армянским народом. А Беларусь, несмотря на в свое время наложенные санкции, успешно развивалась и развивается, и это результат мудрой политики Президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко. Беларусь стала мощным государством с развитой промышленностью, с развитым сельским хозяйством, с высоким уровнем социальной защищенности. Я как человек, который часто бывал в вашей стране, говорю это совершенно объективно и искренне. Поэтому нам кажется, что необоснованные претензии, которые высказываются вашей стране со стороны Армении, имеют в своей природе именно вот этот фактор.





Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан «очень пристально за саммитом ОДКБ, который прошел недавно в Казахстане». «…нам небезразлично, кто, представитель какой страны возглавляет ОДКБ, являющуюся военно-политической организацией. Обсуждение этих вопросов между партнерами и друзьями естественно. Мы обсуждаем и другие вопросы международной политики. И это не должно вызывать какую-то манию в Армении. Недавние заявления Министерства иностранных дел Армении считаем совершенно недопустимыми в международной практике. МИД не может комментировать действия, слова Президента другой страны, тем более считающейся союзником, называть их некорректными. Некорректным является такое поведение Министерства иностранных дел Армении, которое позволяет себе такого рода выходки», - объявил глава Азербайджана.





Про итоги саммита ОДКБ в Казахстане говорил и Александр Лукашенко, принимая 12 ноября посла Азербайджана в Беларуси Латифа Гандилова. «Никол Пашинян должен в правительстве просто разобраться с ситуацией. Армения возглавляет ЕАЭС и ОДКБ, очень большая нагрузка на страну, которая находится на переходном периоде. Справится ли Армения?», - выпад в адрес главы Армении спровоцировал возмущение внешнеполитического ведомства этой страны.





«Демонстративное наращивание вооружений»





Военный обозреватель Александр Алесин не сомневается, что во время визита Алиева в Минске будут обсуждаться вопросы военно-технического сотрудничества.





- Во время встречи с белорусским послом Ильхам Алиев как раз говорил о военно-техническом сотрудничестве между странами и похвалил белорусское оружие, отметив, что оно на уровне лучших мировых образцов, а то и превосходит его. Я полагаю, что военно-техническое сотрудничество будет обсуждаться обязательно, и прежде всего потому, что даже богатый нефтедолларами Азербайджан деньгами не сорит, а покупает лишь то, что имеет для него жизненно важное значение – оружие. Учитывая обострение между Арменией и Азербайджаном (Армения воспротивилась приглашению Азербайджана в качестве наблюдателя в ОДКБ), может последовать демонстративное наращивание вооружений.





Возможно, речь пойдет о демонстративно серьезных вооружениях: о дополнительной закупке РСЗО «Полонез», о средствах радиоэлектронной борьбы, радиолокации и ПВО. Не исключаю, что Азербайджан заинтересуется белорусскими беспилотниками; до сих пор Баку закупал их в Израиле, однако после прошлогоднего инцидента, когда Азербайджан поразил израильским беспилотником армянский автобус, в результате чего погибло несколько человек, в Израиле возникло протестное движение.









Думаю, встанет вопрос о дальнейшем наращивании производства на совместных заводах в Азербайджане. В Азербайджане собираются МАЗ 6317 и МАЗ 5316 – машины армейского образца. Ходят разговоры о сборке машин МЗКТ, не исключено, что там будет производиться и летальное оружие (гранатометы, ПЗРК).





- И Алиев, и Лукашенко хвалятся небывалым уровнем доверия, хвастают экономическими успехами. Вот только взаимный товарооборот составляет всего лишь 300 миллионов долларов. Как такое возможно?





- Азербайджан закупает только то, в чем критически нуждается. По предположениям, за первую партию «Полонезов» Азербайджан заплатил 160 миллионов долларов. Имея нефтедоллары, Азербайджан – достаточно разборчивый покупатель. Речь не идет о прямой торговле; Азербайджан заинтересован в создании сборочных производств и закупке технологий – как гражданского, так и военного назначения. Азербайджан хочет организовать у себя высокотехнологичные производства и торговать с соседями. Нефть имеет свойство исчерпываться, а технологии становятся частью технического потенциала страны.





- Как отразится визит президента Азербайджана на белорусско-армянских отношениях?





- Я не исключаю, что военно-техническое сотрудничество Беларуси и Азербайджана не только продолжится, но и выйдет на качественно новый уровень. Вполне возможно, на территории Азербайджана будут созданы сборочные производства по созданию изделий двойного и военного назначения.