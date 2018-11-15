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Остап Бендер минского розлива: "решала" хвастался связями с силовиками и выманивал деньги
Минчанина подозревают в том, что он предлагал решать различные вопросы в государственных органах, хвастаясь связями в силовых структурах. Таким образом мужчина выманивал до восьми тысяч долларов,
Фото: mvd.gov.by.
Он уверял в наличии широкого круга знакомых должностных лиц, в том числе в силовых структурах. Мог и сам представляться сотрудником милиции.
Деньги, как правило, передавались в несколько этапов. В некоторых случаях сумма доходила до 8 тыс. долларов США. В последующем никаких действий по исполнению взятых обязательств мужчина, естественно, не выполнял.
Но никаких действий после этого мужчина не предпринимал.
Минчанина подозревают в мошеннических действиях. Пострадавших просят обратиться в ГУБОПиК.
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Минчанина подозревают в том, что он предлагал решать различные вопросы в государственных органах, хвастаясь связями в силовых структурах. Таким образом мужчина...
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