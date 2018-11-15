Фото: mvd.gov.by.





Он уверял в наличии широкого круга знакомых должностных лиц, в том числе в силовых структурах. Мог и сам представляться сотрудником милиции.





Деньги, как правило, передавались в несколько этапов. В некоторых случаях сумма доходила до 8 тыс. долларов США. В последующем никаких действий по исполнению взятых обязательств мужчина, естественно, не выполнял.





Но никаких действий после этого мужчина не предпринимал.









Минчанина подозревают в мошеннических действиях. Пострадавших просят обратиться в ГУБОПиК.



