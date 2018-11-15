ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чалый и Карягин заступились за чиновников

16.11.2018 18:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
«Сейчас консенсус примерно следующий: вы (правительство) можете делать все что угодно, только это не должно называться реформами», – рассказал экономист об отношениях главы государства и руководителей Совмина.

Чалый и Карягин заступились за чиновников
Фото БЕЛТА
Любопытная дискуссия произошла в Бобруйске во время Форума регионального развития Могилевской области, пишет gazetaby.com
Экономист рассказал, что ждет «Белшину» и другие советские предприятия в Беларуси
Местный житель задал вопрос, под которым могли бы подписаться многие белорусы:

– Я вижу, что в Беларуси есть снизу движение – как этот форум. Есть люди, предприниматели, союзы, которые хотят изменить свою жизнь. А с другой стороны есть правящая верхушка, которая не способна измениться, которая интеллектуально несостоятельна. Как вы считаете, возможно ли в Беларуси трансформация без радикальных политических изменений?

Ответ известного экономиста Сергея Чалого был таков:

– Как бы это странно ни звучало, я думаю, что это возможно. Мне кажется, вы зря говорите, что там мало умных людей. На самом деле их очень и очень много. Если еще 2-3 года назад такие люди были на уровне замминистра, то теперь это уже министры и вице-премьеры. Это примерно одно поколение – 35-40 лет. Это совсем другие люди. Они говорят на другом языке, они хорошо образованы и т.д.

Чалый также пояснил, почему считает возможной экономическую трансформацию страны.

– Опытным путем в течение кризисных лет (2015-2016 г.г.) было установлено, что у первого лица есть несколько, что называется, граничных условий. Грубо говоря, сейчас консенсус примерно следующий: вы (правительство) можете делать все что угодно, только это не должно называться реформами, не должно выглядеть как слом построенного (нельзя признать, что после 25 лет стройки ничего не получается). А должно выглядеть как продолжение уже сделанного, естественным эволюционным продолжением. В этом направлении сейчас много интеллектуальных ресурсов тратится, и я думаю, что они (правительство – прим.) что-то придумают, – сказал Сергей Чалый.

Председатель президиума Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин согласился с экономистом: «Во власти сегодня много умных, образованных, патриотично настроенных людей».

Он привел в пример первую встречу представителей бизнес-союзов с Александром Турчиным, который тогда еще руководил аппаратом Совета министров.

– Он сказал: ребята, мы можем быть одной командой. Да, слово «реформы» не назывались. Но факт, что сегодня большая группа в министерствах понимает, что только через деятельность можно решить проблемы – а не через ругань и болтовню. Это люди конкретные, – отметил Карягин.

Председатель президиума Республиканской конфедерации предпринимательства добавил, что хватает толковых управленцев и во главе предприятий. Он рассказал историю о деловом звонке от руководителя МАЗа Дмитрия Катеринича, которому не так давно делали операцию.

– Я говорю: вы откуда звоните? Ответ: из реанимации, – рассказал Владимир Карягин. – Когда руководители «болеют» производством – это хороший показатель, и у нас такие есть. Но еще нужны новые технологии и новая независимая от государства система управления.

В продолжение дискуссии один из лидеров кампании «Говори правду» Андрей Дмитриев сказал:

– На высоком уровне могут приниматься хорошие законы и декреты, а потом приезжаешь в регионы и видишь, что они вообще не работают. Многим кажется, что нужно просто дойти до нужного стола, где подпишут документ и все заработает. Но это так не действует. Нет волшебного стола и волшебной ручки. Всем нам каждый день нужно принимать усилия.


 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Сейчас консенсус примерно следующий: вы (правительство) можете делать все что угодно, только это не должно называться реформами», – рассказал экономист об...
 
Новости дня
Новости разные
 
Корпоративный пузырь США может лопнуть, говорит этот миллиардер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика