Чалый и Карягин заступились за чиновников

gazetaby.com Любопытная дискуссия произошла в Бобруйске во время Форума регионального развития Могилевской области, пишет

Экономист рассказал, что ждет «Белшину» и другие советские предприятия в Беларуси

Местный житель задал вопрос, под которым могли бы подписаться многие белорусы:





– Я вижу, что в Беларуси есть снизу движение – как этот форум. Есть люди, предприниматели, союзы, которые хотят изменить свою жизнь. А с другой стороны есть правящая верхушка, которая не способна измениться, которая интеллектуально несостоятельна. Как вы считаете, возможно ли в Беларуси трансформация без радикальных политических изменений?





Ответ известного экономиста Сергея Чалого был таков:





– Как бы это странно ни звучало, я думаю, что это возможно. Мне кажется, вы зря говорите, что там мало умных людей. На самом деле их очень и очень много. Если еще 2-3 года назад такие люди были на уровне замминистра, то теперь это уже министры и вице-премьеры. Это примерно одно поколение – 35-40 лет. Это совсем другие люди. Они говорят на другом языке, они хорошо образованы и т.д.





Чалый также пояснил, почему считает возможной экономическую трансформацию страны.





– Опытным путем в течение кризисных лет (2015-2016 г.г.) было установлено, что у первого лица есть несколько, что называется, граничных условий. Грубо говоря, сейчас консенсус примерно следующий: вы (правительство) можете делать все что угодно, только это не должно называться реформами, не должно выглядеть как слом построенного (нельзя признать, что после 25 лет стройки ничего не получается). А должно выглядеть как продолжение уже сделанного, естественным эволюционным продолжением. В этом направлении сейчас много интеллектуальных ресурсов тратится, и я думаю, что они (правительство – прим.) что-то придумают, – сказал Сергей Чалый.





Председатель президиума Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин согласился с экономистом: «Во власти сегодня много умных, образованных, патриотично настроенных людей».





Он привел в пример первую встречу представителей бизнес-союзов с Александром Турчиным, который тогда еще руководил аппаратом Совета министров.





– Он сказал: ребята, мы можем быть одной командой. Да, слово «реформы» не назывались. Но факт, что сегодня большая группа в министерствах понимает, что только через деятельность можно решить проблемы – а не через ругань и болтовню. Это люди конкретные, – отметил Карягин.





Председатель президиума Республиканской конфедерации предпринимательства добавил, что хватает толковых управленцев и во главе предприятий. Он рассказал историю о деловом звонке от руководителя МАЗа Дмитрия Катеринича, которому не так давно делали операцию.





– Я говорю: вы откуда звоните? Ответ: из реанимации, – рассказал Владимир Карягин. – Когда руководители «болеют» производством – это хороший показатель, и у нас такие есть. Но еще нужны новые технологии и новая независимая от государства система управления.





В продолжение дискуссии один из лидеров кампании «Говори правду» Андрей Дмитриев сказал:





– На высоком уровне могут приниматься хорошие законы и декреты, а потом приезжаешь в регионы и видишь, что они вообще не работают. Многим кажется, что нужно просто дойти до нужного стола, где подпишут документ и все заработает. Но это так не действует. Нет волшебного стола и волшебной ручки. Всем нам каждый день нужно принимать усилия.



