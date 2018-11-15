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Россиян предупредили о последнем шансе выгодно купить доллары. Белорусам тоже подготовиться?

16.11.2018 18:10 — Разное | Партизан  
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В ближайшие две недели рубль будет балансировать на грани падения, а после новогодних праздников практически гарантированно произойдет новый обвал.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анну Кокореву.

Она напомнила, что законопроект о новых антироссийских санкциях США, вероятно, не успеют рассмотреть до конца года, следовательно, все негативные ожидания и последствия, связанные с ограничительными мерами в отношении Москвы, переносятся на январь-февраль.

Кокорева также отметила, что с 26 ноября стартует налоговый период, что, скорее всего, окажет положительное влияние на курс рубля. Поскольку компании для погашения своих обязательств перед государством, как правило, продают валютную выручку на внутреннем рынке, рост национальной валюты стимулируется.

В то же время главным сдерживающим фактором будет цена на нефть — до конца ноября котировки нефти Brent могут снизиться до 62 долларов за баррель. Кроме того, доллар, скорее всего, продолжит дорожать на фоне положительной американской статистики. Исходя из этого, эксперт советует присматриваться к покупке валюты уже сейчас.


В ноябре аналитики Райффайзенбанка спрогнозировали, что к концу 2018 года курс доллара в России может превысить психологическую отметку в 70 рублей даже при ценах на нефть в 70 долларов за баррель и отсутствии операций Минфина по закупкам валюты.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В ближайшие две недели рубль будет балансировать на грани падения, а после новогодних праздников практически гарантированно произойдет новый обвал.
 
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