Криушенко: В Якутии при -20 играл в шортах без утепления

- Футболисты и тренер, наверное, самая обсуждаемая и критикуемая публичная профессия. В Беларуси в один ряд могут стать разве что участники «Евровидения». Может, еще хоккеисты. Насколько тяжело при таком давлении?





- Все ждут результат и хорошую игру. А в спорте не получается постоянно выигрывать. Когда ожидания не оправдываются - льется много критики. Главное, чтобы она была конструктивная, а не огульное хаяние, тогда можно понять. Когда люди начинают хаять без разбора, порой доходит до оскорблений - вот это неприемлемо.





- Читаете комментарии в интернете?





- Нет. Интернет-формы и комментарии не читаю ни до матчей, ни после. Это отвлекает от работы. Тем более у сборной матчи спаренные – через два дня, мало времени. И так копаешься в себе, думаешь обо всем. Если еще читать комментарии в интернете, то с ума сойдешь.





- Футболисту после матча надо восстановить мышцы. У тренера, наверное, главные «мышцы» – нервы. Как вы восстанавливаетесь?





- Как сказал, времени между играми мало, а надо провести анализ. После матча команде надо дать информацию о следующем сопернике. Получается, что восстановление – смена вида деятельности, анализ следующего соперника.





- Сколько спите, когда у сборной спаренные матчи?





- Часа 4-5. Время забирают тренировки на поле, тактические занятия, анализ соперника - все это надо подготовить.





- Часто в народе говорят: почему футболисты много получают? Что отвечаете?





- Не я же устанавливаю зарплату. Руководители клубов делают это исходя из оценки профессионального мастерства игрока и заинтересованности в нем, все происходит в процессе переговоров перед заключением контракта. Если деньги предлагают, то глупо от них отказываться, так сделает любой здравомыслящий человек.





Поэтому нет смысла критиковать за это. Так оценивают профессиональные качества футболистов исходя из того, какая сложилась ситуация на рынке. Да и, как известно, карьера спортсмена коротка. Конечно, наше общество расслоено. Раньше у нас был один строй, теперь мы пришли к другому и оказались ментально не готовы к расслоению. Поэтому много таких оценок.





«ИГРА – ЭТО ВСЕГДА ПРАЗДНИК. ТРЕНЕР ДОЛЖЕН ВЫГЛЯДЕТЬ СООТВЕТСТВЕННО»





- Модные тенденции у тренеров есть не только в тактических схемах, но и внешнем виде. На последних матчах вы были в пиджаке, пуловере, плаще. Как выбираете, что надеть на матч?





- Игра – это всегда праздник. Тренер должен выглядеть соответственно. Что надеть – выбираю интуитивно.





- Где покупаете?





- Все можно купить и у нас, но заграницей часто получается дешевле, да и выбор шире. Когда выезжаю в отпуск, могу что-то прикупить.





- У каждого тренера свои предпочтения: Аллегри, Гвардиола всегда в строгом костюме, Клопп и Сарри – в спортивном.





- Когда работал в клубах, то мог выйти на матч и в цивильном, и в спортивном. Есть разные нюансы, например, у сборной все-таки каждый матч международный, особый статус.





- Есть понятие фартовая вещь? Например, выиграли и на следующий матч наденете ту же рубашку…





- Такое есть, но больше это связано с действиями перед игрой. Как у любого спортсмена есть суеверия, которые выработались за годы. Например, не бриться в день игры.









«ДО ОПРЕДЕЛЕННОГО ВОЗРАСТА ДЕТИ НЕ ДОЛЖНЫ ИГРАТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ»





- Население Беларуси 10 миллионов жителей, БАТЭ часто пробивается в групповые стадии еврокубков, дважды это делало минское «Динамо». Но на ЧЕ и ЧМ сборная пока не может пробиться. Хотя та же Исландия с населением 330 тыс делала это, трехмиллионная Хорватия доходила до финала ЧМ. Почему у нас не получается?





- Кроме сравнения населения надо смотреть глубже. Каждый случай отдельный. Так сложилось исторически, что у Балканских стран сильные команды во всех игровых видах спорта. Также важно здоровье нации. Плюс должно вырасти поколение талантливых футболистов. У нас вырастают один–два человека, они составляют костяк. А должно быть человек 9-10 высокого уровня.





- Слышал, что раньше в Исландии были проблемы алкоголизма и наркомании. Для борьбы с этим государство стало строить футбольные манежи по всей стране - и вот результат.





- Естественно, важна материально-техническая база. Раньше у нас был один крытый манеж на всю страну. Недавно появилось еще два: в Минске Гродно . Само собой, этого мало. В той же Исландии гораздо больше (в 2016 году не считая арены открытого типа было 12 крытых манежей с подогревом, стояла задача построить еще 10 – Ред.).





Нюансов очень много - та же работа детских тренеров и оценка их труда. Мое мнение: до определенного возраста они не должны играть на результат. Они должны развивать технику, постигать футбол как игру и получать удовольствие. Труд тренера надо оценить не по результату на локальных турнирах, а сколько он воспитал, подготовил игроков для высшей лиги.





А текущий результат в турнирах юношеских команд до 14 лет не самый объективный показатель работы детского тренера. Но у нас премии зачастую привязаны к местам на турнирах, и тренеры вынуждены больше заниматься не развитием качеств у детей, а достижением локального результата.





- Есть мнение, что спорт высших достижений - отражение жизни, и страна, которая только стремиться к средней зарплате в 500 долларов, не обыграет ту, где этот показатель в разы больше. В Исландии средняя зарплата 3,5 тысячи евро, в Хорватии - 680 - 800.





- Понятно, что уровень жизни влияет на многое. Есть формула, которая отражает, что надо для успеха в спорте. В ней три главных слагаемых: доход на душу населения, численность населения и исторический опыт, то есть то, как и сколько сборная страны играла раньше. Какой из этих факторов важнее - вопрос к социологам.





«НА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТАХ РЕШАЛ ЗАДАЧИ СОСЕДЯМ И СЕБЕ»





- Вы, наверное, уникальный футболист и тренер, который окончил школу с золотой медалью.





- До 5-го класса учился в обычной школе, с 5-го по 7-й – в спецклассе, дальше – в училище олимпийского резерва (РУОР).





- Насколько знаю, обычно будущие футболисты в выпускных классах учатся по остаточному принципу. Вам было важно получать только отличные оценки?





- Наверное, в первую очередь мне было интересно учиться и в школе, и потом в университете. Ведь ты занимаешься спортом, в организме происходит много процессов, и знания об этом очень важны.





- Как все успевали? Ведь после тренировок хочется отдохнуть, погулять, тем более в юном возрасте.





- На генетическом уровне мне досталась хорошая память, мне было достаточно послушать на занятиях и этого хватало: я практически не открывал книгу, когда готовил домашнее задание.





Мне больше импонировали точные науки: математика, физика, химия. В университете нравилась биохимия. Но не без удовольствия изучал литературу, хотя объемы большие. Старался за лето прочитать то, что давали по списку.





- То есть даже в 8-м классе вам было интересно на биологии читать про митохондрии и все остальное?





- Конечно. Состав клетки, какие процессы происходит – все это увлекало. Само собой, изучение начиналось в простейших вещей.





- Одноклассники просили помогать?





- Бывало, на контрольной работе мог сначала соседям решить примеры, потом – себе. Кстати, недавно в интернете был тест: 10 вопросов или задач из школьной программы по математике, которые сейчас дают на экзаменах, ЦТ. Все 10 задач решил.





- Для одного интервью вы сходу по памяти декламировали стихотворения.





- Было дело. Тогда процитировал то, что мне больше нравилось: Сергея Есенина «Не жалею, не зову, не плачу» и «Дыпламаваны Баран» Кандрата Крапівы.





- Что еще помните наизусть?





- Тарас Шевченко.





Как умру, похороните

На Украине милой.

Посреди широкой степи

Выройте могилу,





Чтоб лежать мне на кургане. Над рекой могучей,

Чтобы слышать, как бушует Старый Днепр под кручей.





Во мне есть и украинская кровь, наверное, поэтому интересовался творчеством Шевченко. К тому же учился во время СССР, тогда изучали культуру всех народов.





- Нынешний глава федерации хоккея Геннадий Савилов рассказывал, что порой его подкалывали, когда он в раздевалке листал конспекты или книги.





- У меня такого не было. Хватало того времени, которое выделяли на подготовку. Мог взять с собой книги, когда ехал на сбор с командой, чтобы почитать то, что вынужденно пропустил по программе и, вернувшись, не пришлось впопыхах наверстывать.





- Думаю, таких любознательных в команде было мало.





- Сложно сказать. Все зависит от человека. Я по натуре обязательный, поэтому подходил к делу так: надо, значит, надо.





- Как Эдуард Васильевич Малофеев можете прочитать стихи, чтобы поднять моральный дух?





- Скорее, стараюсь просто найти правильные слова, которые помогут сконцентрироваться на игре. С администратором команды Ильей Белановским можем сделать мотивационное видео. Там могут быть нарезки предыдущих успешных матчей, какие-то эмоциональные эпизоды. Перед игрой с Люксембургом ребятам показали видеонапутствие от игроков сборной прошлых лет.









«ИНТЕЛЛЕКТ ПОМОГАЕТ ПОНЯТЬ ТРЕНЕРА, НА ПОЛЕ ИГРАЮ ДРУГИЕ КАЧЕСТВА»





- Интеллект, общий кругозор влияют на игру футболиста?





- Современные молодые люди более подкованные в разных темах. Естественно, когда человек образованный, то ему легче донести мысли и требования. Но бывали примеры во время моей игровой карьеры, что ребята в школе, мягко говоря, учились не очень хорошо, а играли здорово. Но тогда больше учила сама жизнь, это был народный интеллект, интуитивное понимание.





- По идее, интеллектуалу проще ориентироваться на поле... С другой стороны, слышал, что легендарный Франческо Тотти итальянский знал не очень-то хорошо, зато что творил на поле!





- Интеллект может помочь быстрее воспринимать тактические идеи тренера. На поле большую роль играют другие природные качества: обработка визуальной информации, анализ, нервный импульс идет от мозга, и дальше следует мышечное действие. Все это влияет на быстроту принятия решений, интегральность решений: из десяти вариантов, как сыграть, надо выбрать оптимальный. Плюс не будем забывать про такие качества, как самоотдача.





- Интеллектуалы часто с тонкой душевной организацией и после ошибок могут заниматься самокопанием, что в спорте к хорошему, как правило, не приводит...





- Есть разные типы нервной системы, это важно учитывать в процессе: кому-то надо «вставить» по полной, кому-то тактично указать на ошибки. Тренер должен это знать.





«В СЕМЬ ЛЕТ ПОДАРИЛИ КНИГИ, ТОЛЬКО И ДЕЛАЛ, ЧТО ЧИТАЛ»





- Что вы читаете?





- Так получается, что раньше любил читать прозу, но сейчас хватает времени только на профессиональную литературу. Хотя к этой категории отношу и автобиографии больших тренеров: Фергюсона, Анчелотти, Моуринью, Гвардиолы. Оттуда тоже можно узнать детали, которые помогут в работе.





Например, принципы построения команды, выработка стратегии на матч. Читаешь и понимаешь, какими великими не были бы тренеры их до последнего момента мучают сомнения, это нормальный процесс.





А в юности любил считать и фантастику, и детективы, и историческую литературу. В детстве книги были дефицитом. В семь лет родители подарили «Незнайка на Луне» и «Незнайка в солнечном городе», тогда только и делал что читал. Потом увлек Жюль Верн, Джеймс Фенимор Купер, Чарльз Диккенс.





- Что и кино и театра?





- Раньше с женой в театр периодически ходили, в последнее время не так часто получается. Из фильмов смотрю то, что показывают по спутниковому ТВ. Любимый фильм, который часто пересматриваю - «Храброе сердце» с Мелом Гибсоном.





- От Юрия Пудышева прозвище «Электроник» получили за учебу или за умение просчитывать комбинации в домино и картах?





- Наверное, все вместе. Юрий Алексеевич имеет особое качество: он очень хорошо чувствует человека и сразу может дать меткое прозвище, которое попадает в точку. А в настольные игры действительно играл неплохо.





- В домино вы играли в паре как раз с Пудышевым. Он тактически грамотно подобрал напарника?





- (смеется) Он как старший выбрал в пару. Я тогда был дублером еще. Периодически мы играли, ставили небольшие суммы, чтобы был интерес и адреналин. Мы часто выигрывали, но важно понимать, что мы были в одной команде, все было в разумных пределах.





- Вы рассказывали, что внук занимается и футболом, и шахматами. Как понимаю, сейчас в футбольных академиях шахматы есть почти везде.





- Это развивает мышление: надо просчитывать ходы. Тем более это старинная и мудрая игра. Внуку нравится - это самое главное, тогда все быстрее осваиваешь.









«СЛУЖИЛ В РАКЕТНЫХ ВОЙСКАХ, АРМЕЙСКОГО ХЛЕБУШКА ПОПРОБОВАЛ»





- За дубль минского «Динамо» дебютировали в 1980 году. Заиграть за основу помешали травмы?





- Нет. Я ушел в 1985 году в гродненский «Химик» за игровой практикой на взрослом уровне. Все-таки уровень Второй лиги СССР выше турнира дублеров.





- Вас вызывали в юношескую сборную СССР, но в «Динамо» не пробились. Такая была конкуренция?





- Конечно. Вспомни, какой тогда был состав только в нападении: Гуринович, Василевский, Сокол, Кондратьев.





- Потом не жалели? Может, надо было подождать?





- Я никогда не жалею в жизни о том, что сделал. Это удел слабых. У меня решения всегда обдуманные. В жизни надо не жалеть, а постоянно доказывать.





- У вас было много травм…





- Да уж… Порвал два ахилла, крестообразную связку в колене. Это сейчас во время операции делают две дырочки и все. А тогда артроскопии не было, разрезался весь сустав или весь ахилл по длине, и делали операцию. Эти периоды восстановления забирали очень много времени. Но каждый раз я возвращался.





- Вы и служили в армии, и играли в футбол. Как это было?





- Тогда так было у всех. Служил в ракетных войсках под Лидой. Порой играл две игры подряд: в субботу в Лиде, в воскресенье - едешь в Гродно и играешь во Второй лиге СССР. Изначально месяц был в учебке в Смоленске. Призывался в местную команду «Искра». Там хватало всего, хлебушка армейского попробовал: стрельбы, марш-броски. На улице -20, бежишь, снега по колено, упал в сугробы и ждешь команду «Огонь!».





Потом провел месяц на сборе с командой, затем отправили в Поставы в войсковую часть. Далее была Лида: тренировался с командой, затем возвращался в часть. Футболисты ходили в спортивном. Когда была проверка, переодевались.





- У вас был легионерский период в Якутии, Алдане…





- Перед развалом СССР многие уезжали на Запад, в ту же Венгрию. Мои друзья пригласили в Якутию. Я легкий на подъем. Ехал туда на три года, а затянулось на шесть. Говорили, что Север затягивает, а я не верил. Оказалось, что действительно так. Края интересные, феноменальная природа, чувствуешь эту силу: широкие реки, тайга, морозы по -50.





- Юрий Пудышев тоже играл в тех краях и говорил, что в бутсы подкладывал газеты, а на ноги наматывал пакеты, чтобы было теплее.





- Так это и в Беларуси делали. Еще ноги растирали апизартроном, чтобы грел. В Якутии играли в -20. Поле было без подогрева. Но иногда играли даже в шортах без дополнительного утепления.





- Сейчас люди подумают: это вообще как?





- Ну а что ты сделаешь? Матч состоится при любой погоде. Все были живы, и никто ничего не отморозил.





- На вашем месте многие бы рассказывали: у вас поля с подогревом, термобелье, а вот я в свое время…





- Чего рассказывать? Сейчас другое поколение, которое привыкло к достижениям цивилизации. Чем-то кичиться не надо. Важно, чтобы футболисты понимали ситуацию текущего момента и отдавали всего себя на поле.









«ЕСТЬ ИДЕЯ ВНЕДРИТЬ ПРАКТИКУ, ЧТОБЫ ОДИН ИЗ ТРЕНЕРОВ ПО ХОДУ ИГРЫ СООБЩАЛ ИНФОРМАЦИЮ С ВЕРХОТУРЫ СТАДИОНА»





- В юношеской сборной СССР вы пересекались со Станиславом Черчесовым. На чемпионате мира его помощник Мирослав Ромащенко сидел с наушником, через который получал информацию от другого ассистента на верхотуре стадиона. Думали перенять такой опыт?





- Такие мысли были, скорее всего, это внедрим. Все-таки восприятие игры с высоты более панорамное. У тренерской скамьи другой угол обзора и что-то можешь не заметить.





- Что-то еще внедряете? Может, детализированная статистика приходит во время матча?





- Она доступна только после матча. Чтобы иметь оперативные аналитические данные, нужна дорогостоящая система: на стадионе устанавливаются 16 камер, которые сканируют поле, а система анализирует данные. Такого в Беларуси нет.





- Как-то вы пообещали сбрить усы, если БАТЭ под вашим руководством выиграет чемпионат Беларуси. И сдержали обещание. Готовы повторить ход, но уже в случае выхода сборной на чемпионат Европы?





- (смеется) Наверное, для ребят это не будет такой стимул. Это больше подходит для ситуации, когда работаешь в клубе и видишься с игроками каждый день, постоянно идет общение. В сборной другая специфика. Подумаем о других мотивационных приемах.