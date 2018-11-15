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Полоцкий инновационно-промышленный композитный кластер создан в Беларуси
На базе ОАО «Полоцк-Стекловолокно» 9 ноября состоялось общее организационное собрание Полоцкого композитного кластера, в котором приняли участие представители руководства 13 субъектов хозяйствования, а также представители Министерства экономики Беларуси, концерна «Белнефтехим», Полоцкого районного исполнительного комитета.
Как сообщили
Таким образом, в Беларуси дан старт формированию седьмого инновационно-промышленного кластера, с которым взаимодействует Министерство экономики.
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На базе ОАО «Полоцк-Стекловолокно» 9 ноября состоялось общее организационное собрание Полоцкого композитного кластера, в котором приняли участие представители...
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