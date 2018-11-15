Северная Корея испытала новое оружие





«Новейшее оружие, которое в течение долгого времени разрабатывалось под лидерством динамичного руководства нашей партии, несет в себе смысл полного обеспечения безопасности нашей территории и значительного повышения боевой мощи нашего народа», — сообщили на телевидении.





Отмечается, что испытания прошли успешно. О каком именно оружии идет речь, не уточняется.





В ноябре американский Центр стратегических и международных исследований сообщил, что в Северной Корее были обнаружены 13 тайных ракетных баз. Согласно документу, они расположены в отдаленных горных районах, на них могут находиться баллистические ракеты разной дальности.





12 июня во время саммита Ким Чен Ын сообщил президенту США Дональду Трампу о планах по полной денуклеаризации Корейского полуострова. После этого начался демонтаж полигона Сохэ, с которого запускались межконтинентальные баллистические ракеты, в частности, «Хвасон-15».





В мае Пхеньян объявил о закрытии ядерного полигона Пунгери. В то же время данные американской разведки свидетельствуют о том, что площадка остается пригодной для эксплуатации, и решение о ее закрытии может быть легко пересмотрено.