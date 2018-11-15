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Северная Корея испытала новое оружие
Лидер КНДР Ким Чен Ын проконтролировал испытание недавно разработанного оружия. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на Центральное телевидение Северной Кореи.
«Новейшее оружие, которое в течение долгого времени разрабатывалось под лидерством динамичного руководства нашей партии, несет в себе смысл полного обеспечения безопасности нашей территории и значительного повышения боевой мощи нашего народа», — сообщили на телевидении.
Отмечается, что испытания прошли успешно. О каком именно оружии идет речь, не уточняется.
В ноябре американский Центр стратегических и международных исследований сообщил, что в Северной Корее были обнаружены 13 тайных ракетных баз. Согласно документу, они расположены в отдаленных горных районах, на них могут находиться баллистические ракеты разной дальности.
12 июня во время саммита Ким Чен Ын сообщил президенту США Дональду Трампу о планах по полной денуклеаризации Корейского полуострова. После этого начался демонтаж полигона Сохэ, с которого запускались межконтинентальные баллистические ракеты, в частности, «Хвасон-15».
В мае Пхеньян объявил о закрытии ядерного полигона Пунгери. В то же время данные американской разведки свидетельствуют о том, что площадка остается пригодной для эксплуатации, и решение о ее закрытии может быть легко пересмотрено.
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Лидер КНДР Ким Чен Ын проконтролировал испытание недавно разработанного оружия. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на Центральное...
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