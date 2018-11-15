Путин проинспектировал питерскую аптеку

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— цитирует егоЗаведующая аптекойрассказала президенту, что лекарства из перечня жизненно важных и необходимых препаратов постоянно есть в продаже, так как сотрудники учреждения проводят соответствующий мониторинг.У выхода из аптекивстретила группа местных жителей.Один из них, обращаясь к президенту, предположил, что Путин заболел.— рассмеялся российский лидер.12 февраля пресс-секретарь президента Россиисообщил, что Путин простудился, но продолжил работу.