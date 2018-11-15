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Путин проинспектировал питерскую аптеку
Фото: РИА Новости
«Мы ехали с совещания, я предложил остановиться», — цитирует его
Заведующая аптекой Ольга Новикова рассказала президенту, что лекарства из перечня жизненно важных и необходимых препаратов постоянно есть в продаже, так как сотрудники учреждения проводят соответствующий мониторинг.
У выхода из аптеки Владимира Путина встретила группа местных жителей.
Один из них, обращаясь к президенту, предположил, что Путин заболел.
«Нет, слава богу!» — рассмеялся российский лидер.
12 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин простудился, но продолжил работу.
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Владимир Путин заехал в одну из аптек Санкт-Петербурга.
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