|
Корпоративный пузырь США может лопнуть, говорит этот миллиардер
Миллиардер Пол Тюдор Джонс. Фото: Reuters / Pixstream
"Мы впервые подвергнем стресс-тесту весь наш рынок корпоративного долга, - сказал Пол Тюдор Джонс в четверг на экономическом форуме в Гринвиче, штат Коннектикут. - С точки зрения рынков, будет интересно. Вероятно, в сегменте корпоративных облигаций временами будет реально страшно".
Джонс, возглавляющий Tudor Investment Corp. с активами на $7 миллиардов, сказал, что нулевые и отрицательные процентные ставки поощряли избыточное кредитование, поставив рынки в рискованное положение. Он сказал, что сегодняшние уровни левериджа могут быть системно опасными, даже если регулятор отреагирует надлежащим образом.
Акции, облигации, валюты и недвижимость переоценены, сказал он.
Управляющий хедж-фондами сказал, что следующей торговой стратегией будет "стратегия краткосрочных процентных ставок" в попытке вычислить, когда центробанк перестанет повышать процентные ставки. Несмотря на то, что в следующем году рост может замедлиться, акции могут пострадать не сразу. В другие времена, когда Федеральная резервная система приостанавливала повышение ставок, акции достигали прежних или новых высот.
"Это не обязательно означает, что мы войдемя в ‘медвежью’ фазу, - сказал он. - Но кто, черт возьми, знает".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пузырь на рынке корпоративных облигаций лопнет, предупреждает инвестор-миллиардер Пол Тюдор Джонс.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)