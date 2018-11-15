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Корпоративный пузырь США может лопнуть, говорит этот миллиардер

16.11.2018 18:11 — Разное | UDF  
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Миллиардер Пол Тюдор Джонс. Фото: Reuters / Pixstream
Повышение процентных ставок, спровоцированное ускорением роста экономики за счет сокращения налогов в США, может привести к тому, что пузырь на рынке корпоративных облигаций лопнет, предупреждает инвестор-миллиардер Пол Тюдор Джонс.

"Мы впервые подвергнем стресс-тесту весь наш рынок корпоративного долга, - сказал Пол Тюдор Джонс в четверг на экономическом форуме в Гринвиче, штат Коннектикут. - С точки зрения рынков, будет интересно. Вероятно, в сегменте корпоративных облигаций временами будет реально страшно".

Джонс, возглавляющий Tudor Investment Corp. с активами на $7 миллиардов, сказал, что нулевые и отрицательные процентные ставки поощряли избыточное кредитование, поставив рынки в рискованное положение. Он сказал, что сегодняшние уровни левериджа могут быть системно опасными, даже если регулятор отреагирует надлежащим образом.

Акции, облигации, валюты и недвижимость переоценены, сказал он.

Управляющий хедж-фондами сказал, что следующей торговой стратегией будет "стратегия краткосрочных процентных ставок" в попытке вычислить, когда центробанк перестанет повышать процентные ставки. Несмотря на то, что в следующем году рост может замедлиться, акции могут пострадать не сразу. В другие времена, когда Федеральная резервная система приостанавливала повышение ставок, акции достигали прежних или новых высот.

"Это не обязательно означает, что мы войдемя в ‘медвежью’ фазу, - сказал он. - Но кто, черт возьми, знает".

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Пузырь на рынке корпоративных облигаций лопнет, предупреждает инвестор-миллиардер Пол Тюдор Джонс.
 
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