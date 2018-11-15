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Екатерина Стриженова перестала узнавать младшую дочку

16.11.2018 17:59 — Разное | UDF  
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Александра Стриженова. Фото: @strizs Instagram
Александра повзрослела и сменила имидж.

Младшая дочка Екатерины и Александра Стриженовых — Саша заметно повзрослела за последнее время. Время летит быстро — уже в следующем месяце наследница звездной пары будет праздновать 18-летие. С момента окончания школы в прошлом году она сильно похудела и сменила имидж.

Узнать Александру в новом образе не всегда удается даже её родителям, которые видят её теперь гораздо реже, чем раньше. Летом она поступила в МГУ. Теперь она с головой погружена в учебу и даже по выходным «грызет» гранит науки. Недавно девушка разместила в Сети новое фото, под которым её мама Екатерина оставила комментарий о то, что не узнает свою родную дочку.

«Александра, я тебя здесь не узнала!» — призналась Стриженова.

Дочка Екатерины на новом фото выглядит, как профессиональная модель. Кстати, у Александры уже есть опыт работы в этой сфере. В 15 лет она стала «лицом» аромата известного бренда, а после участвовала и в других рекламных съемках. Если ей не удастся построить карьеру экономиста, она вполне бы могла связать свою жизнь с модельным бизнесом, уверены пользователи Сети.

 
 
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Александра повзрослела и сменила имидж.
 
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