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Певица Ваенга попала в реанимацию
Елена Ваенга
Исполнительница несколько дней находилась в Веденеевской больнице в Санкт-Петербурге. В одном из постов в качестве геолокации указано «реанимация».
«Вот так выглядит умирающая боль... жалейте только время... и слезы детей, чем бы они ни были оправданы, выхожу из больницы и бью тату», — подписала артистка публикацию.
В 2017 году Ваенга перенесла одно из выступлений из-за травмы шеи.
Елена Ваенга (настоящая фамилия Хрулева) — российская эстрадная певица, лауреат премий «Шансон года».
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Певицу Елену Ваенгу госпитализировали. Об этом она рассказала у себя в Instagram.
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