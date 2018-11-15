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«Он ни на что не претендовал, отдал все, что мы нажили за мой период. Я очень хорошо отношусь к супругу и всегда ставлю его на пьедестал».

«Он был для меня учителем, мудрецом, отцом, мужем, другом, помощником, всем, он был Богом вообще для меня. Вы знаете, и сейчас не хватает разговоров с ним, потому что я сейчас стала самостоятельной независимой, сильной. Иногда скучаю по тем временам, когда хочется притвориться слабой, забыть о шпильках, просто раствориться в мужчине».

«Господин президент (Владимир Путин. — С.). Я готова его слушать часами, я готова слышать, слушать. Мы познакомились сначала по телефону, потом мы встретились в Санкт-Петербурге. За счет того, что окружение мое так сложилось, что в нем идет пересечение фигур большой игры, то ты специально или неспециально где-то окажешься».

Бывший каскадер, дзюдоистразвелись в 2013 году. На днях женщина дала интервью телеканалу, в котором рассказала, кроме прочего, об отношениях с околокремлевским олигархом. Предлагаем избранное.