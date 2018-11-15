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Экс-жена друга детства Путина "заговорила": "Он был Богом для меня"

16.11.2018 17:48 — Разное | UDF  
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Коллаж: tvrain.ru
Наталья Ротенберг рассказала о своем бывшем муже – миллиардере из окружения президента России.

Бывший каскадер, дзюдоист Аркадий Ротенберг и Наталья развелись в 2013 году. На днях женщина дала интервью телеканалу Дождь, в котором рассказала, кроме прочего, об отношениях с околокремлевским олигархом. Предлагаем избранное.

«Он ни на что не претендовал, отдал все, что мы нажили за мой период. Я очень хорошо отношусь к супругу и всегда ставлю его на пьедестал».


Экс-жена друга детства Путина "заговорила": "Он был Богом для меня"

«Он был для меня учителем, мудрецом, отцом, мужем, другом, помощником, всем, он был Богом вообще для меня. Вы знаете, и сейчас не хватает разговоров с ним, потому что я сейчас стала самостоятельной независимой, сильной. Иногда скучаю по тем временам, когда хочется притвориться слабой, забыть о шпильках, просто раствориться в мужчине».


«Я родилась в многодетной семье в Кургане, нас было четверо. До замужества мне, конечно, не хватало наставника. При нем я, конечно, чувствовала себя, наверное, гадким утенком, кроткой, скромной, стеснительной. Я редко что-то говорила, я в основном находилась в молчании. Но у меня были уши, и я все слушала.

И вдруг мой сосуд наполнился, у меня фонтан уже полился. И вот теперь я поняла, что я готова говорить. Я уже готова что-то говорить, и тогда начались проблемы. Потому что никому не понравилось, что я говорю, все были в шоке. Родственники в шоке — Наталья заговорила. 30 лет я молчала, а сейчас я 30 лет буду говорить».

Экс-жена друга детства Путина "заговорила": "Он был Богом для меня"

«Господин президент (Владимир Путин. — С.). Я готова его слушать часами, я готова слышать, слушать. Мы познакомились сначала по телефону, потом мы встретились в Санкт-Петербурге. За счет того, что окружение мое так сложилось, что в нем идет пересечение фигур большой игры, то ты специально или неспециально где-то окажешься».

 
 
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Наталья Ротенберг рассказала о своем бывшем муже.
 
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