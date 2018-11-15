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Объявления о благотворительных акциях в 2017 и 2018 годах

До 25 ноября ученикам и их родителям нужно сдать мягкую игрушку не менее 30 см, настольную игру и канцелярские товары. Необязательно, но по желанию, можно приносить книги и спортивный инвентарь.О добровольно-принудительной акции 15 ноября сообщил один из родителей учеников гимназии № 38. По его словам, такое же объявление в тот же день появилось в гимназии и год назад.— рассказал Еврорадио отец одного из учеников. —В гимназиизаявили, что фотография сделана не у них и что они принудительно никаких акций не проводят.говорит заместительница директора по воспитательной работе. —