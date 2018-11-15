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Принудительная благотворительность: "Сдать игрушку не менее 30 см"

16.11.2018 17:42 — Разное | UDF  
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Фото: mamaprim.ru
В столичной гимназии № 38 классным руководителям приказали "в обязательном порядке" подготовиться к благотворительным акциям "Рождественский подарок" и "Дети детям".

До 25 ноября ученикам и их родителям нужно сдать мягкую игрушку не менее 30 см, настольную игру и канцелярские товары. Необязательно, но по желанию, можно приносить книги и спортивный инвентарь.

Принудительная благотворительность: "Сдать игрушку не менее 30 см"

Объявления о благотворительных акциях в 2017 и 2018 годах

О добровольно-принудительной акции 15 ноября сообщил один из родителей учеников гимназии № 38. По его словам, такое же объявление в тот же день появилось в гимназии и год назад.

"Ровно год назад также проводили такую ​​акцию, — рассказал Еврорадио отец одного из учеников. — У нас есть общий вайбер-чат для родителей и учителей, где такие объявления публикует учитель от имени своей администрации. Кто-то сдает, кто-то нет, но случаев, чтобы еще за это наказывали, не было. Такая добровольно-принудительная ситуация, как в старые времена".

В гимназии Еврорадио заявили, что фотография сделана не у них и что они принудительно никаких акций не проводят.

"Благотворительность и принуждение — это несовместимые вещи, — говорит заместительница директора по воспитательной работе Елена Шибаева. — Это фото сделано не у нас. Акции уже много лет проходят, дети собирают подарки и едут в детский хирургический центр, детский дом. Никакого обязательного порядка, чтобы сдавать вещи, у нас нет. Не знаю, чей такой порыв, но я расцениваю это как провокацию".

 
 
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До 25 ноября ученикам и их родителям нужно сдать мягкую игрушку не менее 30 см.
 
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