Спортшколы становятся платными. Спортсменов будем завозить из России?

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В своё время молодой воспитанник «Юности» вместе с партнёрами Михалёвым, Курилиным и Стаховичем решился на переезд в Северную Америку. На дворе стояли 90-е, и никто не думал о трудовых договорах. Тренеры «Юности» забили тревогу, потому что не клуб, их воспитавший, а кто-то на стороне получал мзду за переход в заокеанские команды. Трудовые соглашения для юных воспитанников спортшкол прижились и в Беларуси. Ныне контракты обрели новые, достаточно конфликтные черты, поскольку не так давно Совмин принял положение о возмещении средств, затраченных на спортивную подготовку.Более того. По словам одного из тренеров, им предложили поторопиться и за пару дней подписать соглашения с родителями, чьи дети занимаются в их учебно-спортивных группах. Но вся проблема в том, что школьникам обязаны предоставить полную спортивную экипировку, которой, по существу, нет, или есть, но минимальная. Кроме того, их не мешало бы обеспечить тренировочными сборами, поездками на соревнования, на которые тоже не у каждой ДЮСШ хватает средств. Бывало, сами родители сбрасывались по рублю, чтобы их чада могли себя проявить в выездных турнирах.Его коллега из Бобруйска добавляет, что как только родители узнают, что за занятия надо платить, то желание отдавать в секцию у многих уменьшится. Сколько же при случае надо возмещать? Всё зависит от титулов и званий ученика. Больше всего - 400 базовых величин - мастеру спорта международного класса, до 100 - при отсутствии таланта, звания или спортивного разряда. Тренер подчас идёт на самые разные ухищрения, посулы, чтобы удержать у себя воспитанника, бдит, дабы он не разочаровался, не бросил занятия. Ведь если группа окажется неполной, то зарплата наставника уменьшится. А тут ещё и заставить платить?!Некоторые начальники из ДЮСШ советуют не говорить родителям об оплате. Мол, пусть подпишутся, и ладно. Ведь не всем лишние расходы по карману. Им, по существу, предлагает полностью выйти из доверия, на сей раз родителей, а начальство им мало доверяет. Спортшколы постоянно проверяют, начиная от Минспорта и заканчивая прокуратурой, милицией, КРУ…Постоянно происходит конфликт интересов. Спортсмен – это штучный товар, которому нужен индивидуальный подход, как и занятия. Но проверяющих волнует одно – журнал и список. Наставники же уверены: они должны искать способных ребят каждый день. Одни созревают для спорта к восьмому классу, другие позже или раньше, у третьих только сейчас появилась желание заниматься. А надо найти новых Домрачевых, Арямновых, Азаренко. Искать же приходится в школах, на детских соревнованиях а не сидя на месте.Проверяющим не объяснишь, что этот мальчик или девочка находятся на просмотре, и если в полной мере проявят себя, то их зачислят в ДЮСШ. Да и контролировать приезжают люди, которые даже не подготовили второразрядника, кабинетные специалисты, пишущие инструкции, но уверенные в том, что всё знают.Минспорта разработало свежую классификацию, но она дошла до народа полтора года спустя. Исходя из новых веяний, тренер, отработавший длительный срок, но в дипломе которого записано «Учитель», не сможет работать в ДЮСШ. Для обретения прав даже опытным придётся сесть за парту. Вряд ли на склоне лет кто-то из них решится на два года пойти на курсы. Они просто разменяют спортивную школу на общеобразовательную, а ДЮСШ лишится десятка, а то и более опытных мастеров своего делать. Да и бывшие подопечные разбредутся кто куда. Почему бы сие спорное нововведение не огранить возрастными рамками и отправлять на переподготовку только молодых, едва закончивших вуз?Нововведение обойдёт стороной директоров, завучей, методистов ДЮСШ, да и многие из них не сподобились на тренировочные занятия. Одни не могут собрать группы, другие не имеют специального образования, но сидя в кабинетах, уверены, что всё знают и могут учить других. Поэтому их надбавки «за сложность» подскакивают до 50 процентов от оклада, как и у завхозов или замдиректоров по хозчасти. Тренер же получает от 10 до максимум 30 процентов премиальных.Несколько лет назад ДЮСШ перевели из Министерства образования в подчинение Минспорта. Затем не устояли и произвели обратную рокировку. В этом же году передумали и опять вернули спортшколы в Минспорта. Что и говорить, почти как у Чехова, в «Палате номер 6».Но к примеру, в Витебской области перевели, а во многих ДЮСШ, как утверждают тренеры, средства на существование обрезали. Раньше тоже было несладко, но дети ездили на соревнования, получали спортивную экипировку. А ныне же родителям приходится брать расходы на себя.Сайт «Белорусского партизана» в своё время сообщил, что детей из спортшкол Витебских области перевели на централизованное питание – по существу, вернулись к советским талонам. Школьник уже не волен выбрать, что и когда ему есть, потому подчас предложенную пищу выбрасывает в урну. Одному утром рекомендуют овсянку, другому – чай с лимоном, третьему – гречку. Родители справедливо считают, что централизованное питание на 5-6 рублей - это будущие «голодные соревнования». У одного борца, скажем, выход на ковёр в десять утра, у другого – ближе к полудню, а всем вместе пришлось позавтракать в семь утра.Если вернуться к постановлению Совмина о возмещении средств на подготовку, то оно выглядит нонсенсом, особенно дли сельских ДЮСШ. Школы и так завалены ненужной бумажной бухгалтерией, а тут новая. Повторим, что ребёнка следовало бы обеспечить инвентарём, оборудованием, экипировкой, но, как предлагает директива, в размере отпущенных средств. Их же едва хватает для минимальных школьных затрат. А если ребёнок за три года мало что из обязательного по соглашению получил, то его родители должны подать в суд, но на кого? На государство, не выделившее средств? Как быть, что и зачем подписывать?Тренеры начинают сомневаться, так ли нужны спортшколы? Проще по примеру федерации биатлона завезти российских спортсменов, чем растить своих. Да и сами дети, необеспеченные элементарным, бросают занятия. Зачем нужны тренировки ради тренировок, если нет поездок на соревнования? Похоже многим нет до этого дела. К примеру, проверяющие, увидев на занятиях менее 50 процентов детей, силятся закрыть группу. А если среди оставшихся будущая спортивная звезда? Не лучше ли для пользы дела добрать детей и сохранить звезду для сборной?