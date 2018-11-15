Лоевский РОЧС информирует

11 ноября в г.п. Лоев произошел пожар в гаражном боксе автотранспортного цеха райпо. По прибытии к месту вызова подразделений РОЧС наблюдалось пламенное горение переднего колеса и моторного отсека автомобиля ГАЗ-53. Пожар ликвидирован. Спасено 5 автомобилей, находившихся в гараже. Причина пожара устанавливается.

С начала года в регионе зарегистрировано 13 пожаров. За аналогичный период 2017 г. — 12 пожаров, на которых погибло 2 человека.

Смотровые комиссии Колпенского, Малиновского, Бывальковского, Ручаевского сельисполкомов, поселковая и райжилкомхоза посетили 65 домовладений и квартир граждан. Из них 15 повторно для контроля за устранением ранее выявленных нарушений. В большей степени обследования проводились в жилищах одиноко проживающих граждан, а также лиц, состоящих на различных учетах. С проживающими проведены инструктажи о соблюдении установленных правил при эксплуатации отопительных печей, недопущении курения в состоянии алкогольного опьянения, оставления малолетних детей без присмотра, разъяснены требования пожарной безопасности в зимний период.

В связи с ухудшением в Гомельской области оперативной обстановки с пожарами и гибелью на них людей в выходные дни работники отдела ЧС проводили профилактическую работу в домовладениях граждан, склонных к злоупотреблению спиртных напитков.

Уроки по безопасности жизнедеятельности проведены для воспитанников учреждений образования и пришкольных лагерей.