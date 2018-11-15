ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лоевский РОЧС информирует

16.11.2018 — Разное | Лоевский край  
Размер текста:
A
A
A

11 ноября в г.п. Лоев произошел пожар в гаражном боксе автотранспортного цеха райпо. По прибытии к месту вызова подразделений РОЧС наблюдалось пламенное горение переднего колеса и моторного отсека автомобиля ГАЗ-53. Пожар ликвидирован. Спасено 5 автомобилей, находившихся в гараже. Причина пожара устанавливается.

С начала года в регионе зарегистрировано 13 пожаров. За аналогичный период 2017 г. — 12 пожаров, на которых погибло 2 человека.

Смотровые комиссии Колпенского, Малиновского, Бывальковского, Ручаевского сельисполкомов, поселковая и райжилкомхоза посетили 65 домовладений и квартир граждан. Из них 15 повторно для контроля за устранением ранее выявленных нарушений. В большей степени обследования проводились в жилищах одиноко проживающих граждан, а также лиц, состоящих на различных учетах. С проживающими проведены инструктажи о соблюдении установленных правил при эксплуатации отопительных печей, недопущении курения в состоянии алкогольного опьянения, оставления малолетних детей без присмотра, разъяснены требования пожарной безопасности в зимний период.

В связи с ухудшением в Гомельской области оперативной обстановки с пожарами и гибелью на них людей в выходные дни работники отдела ЧС проводили профилактическую работу в домовладениях граждан, склонных к злоупотреблению спиртных напитков.

Уроки по безопасности жизнедеятельности проведены для воспитанников учреждений образования и пришкольных лагерей.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11 ноября в г.п. Лоев произошел пожар в гаражном боксе автотранспортного цеха райпо. По прибытии к месту вызова подразделений РОЧС наблюдалось пламенное горение...
 
Новости дня
Новости разные
 
Хоккеисты "Гомеля" с победы стартовали в Континентальном кубке во Франции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика