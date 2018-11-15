С целью предупреждения пожаров и гибели людей от них по причине неосторожного обращения с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения, на территории Лоевского района с 12 по 30 ноября текущего года будет проходить республиканская акция «Не прожигай свою жизнь».

На первом этапе акции активисты БМООСП и БРСМ проведут беседы об опасности курения в постели с пассажирами городского автобуса, вручат им наглядные пособия. На втором этапе будут проведены тематические беседы в организациях Лоевского района. А в кафе «Магнит» пройдёт тематический вечер, организаторы которого проведут конкурсы и викторины с вручением памятных сувениров. Для посетителей также будет работать развлекательная площадка.

Различные профилактические мероприятия пройдут в педагогическом колледже во время третьего этапа. Тематические игры и беседы развернуться на городском рынке Лоева в завершении акции на четвёртом этапе.

Районный отдел по чрезвычайным ситуациям приглашает жителей района принять активное участие в акции.